I sindacati medici pretendono fondi e rinnovo immediato per salvare la medicina territoriale.

Il governo ha appena presentato la manovra 2027, prevedendo un incremento del Fondo sanitario di 2.365 milioni di euro. Per il personale dipendente sono destinati 300 milioni per le prestazioni aggiuntive e 380 milioni per l’indennità di pronto soccorso, oltre a una tassazione agevolata per il salario accessorio. Tuttavia, per la medicina convenzionata non è stato previsto alcun stanziamento, lasciando il rinnovo degli accordi collettivi nazionali (ACN) in balia delle risorse residue nei bilanci regionali.

Le organizzazioni sindacali Fimmg, Snami, Fmt, Sumai e Fimp, che rappresentano medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, hanno ribadito che i compensi rimangono fermi mentre le spese per la gestione degli studi (personale, utenze, strumentazione) continuano a crescere con l’inflazione. Questa disparità, avvertono, mette a rischio la continuità dell’assistenza territoriale, soprattutto per pazienti cronici e per le famiglie con figli che necessitano di controlli specialistici.

Il vuoto di finanziamento e le richieste al Parlamento

I sindacati hanno presentato al Parlamento una proposta di emendamento già pronta, mirando a inserire un nuovo capitolo nella legge di bilancio che garantisca risorse specifiche per la medicina convenzionata. L’obiettivo è quello di evitare che la riforma del Servizio sanitario nazionale, che ha spostato il territorio al centro della strategia sanitaria, si traduca in un semplice investimento immobiliare privo dei fondi necessari per il personale.

Il documento sottolinea che senza un finanziamento adeguato i medici di base non potranno più garantire, in modo efficace, la continuità delle cure. La difficoltà a sostenere i costi operativi potrebbe tradursi in una riduzione dei posti disponibili, allungando i tempi di attesa per le visite e per le prestazioni specialistiche.

Pressioni sulle Regioni e sul Governo

Alle Regioni è stato richiesto di adottare senza ulteriori indugi, entro il Comitato di settore, l’atto di indirizzo necessario per il rinnovo degli ACN 2025-2027 per medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna. A giugno, il ministro della Salute e il presidente della Conferenza delle Regioni avevano firmato un impegno politico per rendere disponibile tale atto entro la fine di settembre; il termine è ormai scaduto.

Il Governo, in particolare il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è sollecitato a dare un’assenso tempestivo all’atto di indirizzo, così da consentire alla SISAC di convocare le tre trattative in tempi rapidi. Senza questo step, le negoziazioni rimangono bloccate, aumentando il divario tra le risorse destinate agli ospedali e quelle per il territorio.

Possibili scenari e mobilitazione sindacale

Le sigle sindacali hanno avvertito che, qualora non fossero ascoltate, valuteranno iniziative di mobilitazione e azioni sindacali congiunte per tutelare il personale convenzionato. «Il professionista deve sapere con quali mezzi, in quali tempi e a quali condizioni potrà garantire assistenza ai cittadini», hanno sottolineato i rappresentanti.

In assenza di risposte concrete, gli organi dell’intersindacale potrebbero organizzare manifestazioni per far capire al Paese le conseguenze di una medicina convenzionata bloccata. L’obiettivo è preservare il diritto dei cittadini a un’assistenza territoriale efficace, evitando che la mancanza di fondi trasformi il Servizio sanitario nazionale in un sistema disfunzionale.