Scopri come i cinque kleśa influenzano la tua percezione e impara a liberarli con il master Simone Carbonardi.

Il termine kleśa proviene dagli yoga Sutra di Patanjali e indica quei sottili filtri mentali che distorcono la percezione della realtà. Secondo la tradizione, sono cinque: avidya (ignoranza), asmita (egoismo), raga (attaccamento), dvesha (avversione) e abhinivesha (paura della morte). Questi meccanismi operano in modo automatico, generando reazioni inconsce che limitano la chiarezza con cui viviamo le esperienze quotidiane. Il workshop iKlesha, promosso dall’UISP Reggio Emilia, propone un percorso pratico per identificare questi ostacoli interiori e trasformarli mediante le tecniche dello yoga classico.

Guidato dal Maestro Yoga Teacher Simone Carbonardi, fondatore del Turiya Yoga Ashram, l’incontro combina momenti di meditazione guidata, esercizi di pranayama e sessioni di rilassamento profondo. L’obiettivo è fornire ai partecipanti gli strumenti per osservare i propri schermi mentali senza giudizio, favorendo una maggiore consapevolezza e una visione più nitida della vita. Il percorso, suddiviso in due giornate, permette di sperimentare direttamente le pratiche in contesti diversi: una palestra urbana e un agriturismo immerso nella natura, così da sperimentare l’effetto dell’ambiente sul lavoro interno.

Dettagli logistici del workshop iKlesha (12-13 )

Il primo appuntamento si svolgerà sabato 12 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, presso la palestra A-Gym in via della Canalina 38 a Reggio Emilia. La domenica 13 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, la sede sarà l’Agriturismo di Sordiglio, via Paullo Sordiglio 26. Le iscrizioni sono aperte fino al 20 novembre; è possibile scaricare il programma completo e le informazioni operative dal sito dell’UISP. Per confermare la partecipazione o richiedere ulteriori dettagli, gli interessati possono contattare d.olivi@ o sorayasmile70@.

I cinque kleśa e le tecniche yoga per superarli

Secondo gli Yoga Sutra, ogni kleśa può essere riconosciuto osservando le proprie reazioni ricorrenti: l’ignoranza si manifesta come confusione mentale, l’egoismo come un costante bisogno di approvazione, l’attaccamento come dipendenza emotiva, l’avversione come irritazione verso ciò che è diverso, e la paura della morte come ansia persistente. Simone Carbonardi propone un approccio integrato: la meditazione favorisce la presenza mentale, il pranayama regola l’energia respiratoria e il rilassamento profondo permette al corpo di rilasciare tensioni accumulate, creando spazio per la trasformazione dei kleśa.

Meditazione, pranayama e rilassamento: il treppiede della trasformazione

Durante le sessioni, la meditazione guidata è strutturata per focalizzare l’attenzione sul respiro, rendendo visibili i pensieri legati a ciascun kleśa. Il pranayama – in particolare le tecniche Nadi Shodhana e Kapalabhati – è utilizzato per purificare i canali energetici, riducendo l’attaccamento e l’avversione. Infine, il rilassamento profondo, basato su tecniche di Yoga Nidra, consente una completa disconnessione dal flusso mentale, facilitando il rilascio della paura della morte e della tendenza all’egoismo. Attraverso questa combinazione, i partecipanti sperimentano un cambiamento osservabile nella loro capacità di percepire la realtà senza filtri.