Menu su misura: da un piatto semplice a diete terapeutiche, ogni boccone è tracciato e sicuro.

Il servizio di mensa che proponiamo va oltre la semplice offerta di cibo: si tratta di un percorso nutrizionale costruito da zero, con l’obiettivo di garantire qualità, sicurezza e adattamento a esigenze molto specifiche. Che si tratti di un ospite senza restrizioni o di un paziente con patologie complesse, ogni proposta è concepita per essere trasparente e tracciabile in ogni fase della filiera.

Grazie a un approccio integrato, combinando la competenza di nutrizionisti certificati e l’arte culinaria di chef esperti, riesci a trovare una risposta dietetica completa, dalla normodieta alle soluzioni più sofisticate per intolleranze, disfonia e malattie metaboliche. Il risultato è un insieme di piatti che rispettano il ritmo stagionale e il principio della filiera corta, riducendo l’impatto ambientale e preservando il valore organolettico degli ingredienti.

Come nascono i menu: team di nutrizionisti e chef

Il primo passo è la selezione rigorosa degli ingredienti certificati. Fattori come la provenienza locale, la stagionalità e la certificazione biologica vengono verificati da un tavolo di controllo interno, garantendo che ogni materia prima rispetti gli standard di qualità richiesti. Una volta approvati, gli ingredienti vengono affidati a un gruppo di chef che, sotto la supervisione di nutrizionisti, elaborano ricette in linea con le indicazioni cliniche e le preferenze gustative.

In parallelo, il processo di tracciabilità registra ciascuna operazione, dal campo al piatto, consentendo di risalire a ogni singolo componente in caso di necessità. Questo livello di dettaglio è fondamentale per strutture sanitarie e alberghi di lusso, dove la trasparenza è un valore imprescindibile.

Diete speciali: dalla ipocalorica alla iproproteica

Il nostro portafoglio comprende una vasta gamma di diete speciali, pensate per rispondere a diversi bisogni clinici e di stile di vita. Tra le più richieste troviamo la dietà ipocalorica, ideale per chi necessita di un controllo ponderato dell’apporto energetico, e la dietà iposodica, fondamentale per pazienti con ipertensione o problemi renali. Per chi necessita di un incremento di massa muscolare, proponiamo la dietà iperproteica, mentre la dietà ipoproteica è pensata per casi di insufficienza renale avanzata.

Le diete a bassa carica batterica sono invece riservate a soggetti con immunodeficienze o in fase post-operatoria, riducendo il rischio di infezioni intestinali. Inoltre, per intolleranze alimentari – lattosio, glutine, fruttosio – forniamo menu esclusivi che eliminano gli allergeni responsabili, garantendo al contempo un profilo nutrizionale equilibrato.

Soluzioni per disfagia: consistenze modificate

La disfagia rappresenta una sfida importante nella nutrizione clinica, poiché richiede una trasformazione della consistenza degli alimenti senza compromettere il valore nutritivo. Grazie a partnership con fornitori specializzati, sviluppiamo pasti a consistenza modificata che includono purè, vellutate e gelificati, tutti preparati secondo protocolli di sicurezza certificati.

Il nostro sistema automatizzato consente di produrre pasti omogeneizzati istantanei, riducendo i tempi di preparazione e garantendo una dose esatta di macro e micronutrienti. Ogni ricetta è validata da nutrizionisti esperti in patologie deglutitive, affinché l’apporto calorico e proteico soddisfi le esigenze terapeutiche del paziente.

Il valore aggiunto: stimolo sensoriale e socialità

Oltre all’aspetto nutritivo, i nostri menù sono concepiti per stimolare la memoria sensoriale e favorire la socialità durante il pasto. Utilizziamo aromi naturali, texture variegate e presentazioni curate per creare un’esperienza che coinvolga tutti i sensi, elemento fondamentale soprattutto in contesti di cure a lungo termine.

L’interazione tra i commensali, il condividere un piatto ben equilibrato e il ricordo di sapori familiari contribuiscono a migliorare il benessere psicologico, riducendo l’isolamento e favorendo una migliore adesione terapeutica. Il nostro approccio unisce competenza scientifica, maestria culinaria e attenzione al paziente, creando un’offerta alimentare completa e personalizzata.