L’arrivo del freddo non richiede rivoluzioni a tavola, ma invita a riflettere su quali prodotti scegliere al banco dell’ortofrutta. Frutta e verdura di stagione offrono sapori più intensi, prezzi più contenuti e un apporto nutritivo ottimizzato per il periodo. Ottobre, con i suoi toni caldi, mette a disposizione mele croccanti, pere succose, uva profumata e cachi vellutati, mentre il reparto verdure regala broccoli, cavolfiori, verze, spinaci, finocchi e, ovviamente, la celebre zucca. Imparare a leggere il mercato e a valutare prezzo-qualità è il primo passo per una spesa sana e sostenibile.

Scegliere gli ingredienti di stagione in ottobre

Il carrello d’Ottobre dovrebbe partire dall’ortofrutta, ma la chiave è la varietà. Acquistare solo un tipo di ortaggio, per quanto gustoso, spreca l’opportunità di arricchire il piatto con fibre, vitamine e minerali provenienti da famiglie diverse. Mettiamo insieme broccoli e cavolfiori, radicchio e verza, finocchi e spinaci: ogni colore corrisponde a un diverso profilo di composti bio-attivi. Il CREA ricorda che la stagionalità dipende dal periodo di maturazione, ma anche da serre e trasporti; per questo è consigliabile osservare ciò che è effettivamente disponibile al mercato locale, confrontare prezzo e freschezza, e variare il più possibile.

La zucca: regina versatile ma non solista

In ottobre la zucca è protagonista indiscussa: dalla vellutata cremosa al risotto avvolgente, dal gnocchi croccante alle torte salate, le sue proprietà organolettiche la rendono un camaleonte culinario. Tuttavia, non bisogna farla da sola; abbinandola a broccoli, cavolfiori o a una semplice insalata di finocchi, si ottiene un apporto più equilibrato di fibre e micronutrienti. Le linee guida del CREA suggeriscono di consumare almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura, distribuite su più pasti, per evitare che diventino un contorno occasionale.

Ricette veloci per cene e snack autunnali

Quando il tempo è limitato, è possibile trasformare gli ingredienti di stagione in piatti gustosi in pochi minuti. Una vellutata di zucca e porri si prepara cuocendo a fuoco lento la zucca a cubetti con porri, frullando il tutto e arricchendo con un filo d’olio extravergine; una manciata di legumi aggiunge proteine. I broccoli al forno conditi con olio, spezie e una spolverata di pangrattato, diventano croccanti in 10 minuti, evitando lunghe bolliture. Un’insalata tiepida di finocchi, pere e noci unisce dolcezza e croccantezza, pronta per una cena leggera. Per la merenda, una mela o una pera tagliata a spicchi, accompagnata da yogurt bianco e una manciata di frutta secca, fornisce fibre, proteine e grassi buoni.

Dolci leggeri con la zucca

La purea di zucca è ideale per ridurre il contenuto di grassi nei dolci: sostituisce parte del burro o dell’olio, garantendo una consistenza soffice e un colore dorato. Una torta di zucca e mandorle ad esempio, richiede pochi ingredienti, è ricca di fibre e può essere gustata a colazione o a fine pasto senza sensi di colpa. Anche i medaglioni di zucca panati con cornflakes offrono una variante croccante, perfetta per chi cerca snack salati ma leggeri.

Oltre al gusto, la staggionalità permette di contenere la spesa. Quando i prodotti sono abbondanti, i prezzi tendono a scendere, rendendo più semplice mantenere una alimentazione equilibrata senza gravare sul bilancio. La regola d’oro resta: compra ciò che si utilizzerà davvero durante la settimana. Pianificare abbinamenti – una verdura, un frutto, un cereale integrale, un legume, una fonte proteica, una porzione di frutta secca e olio extravergine – consente di generare decine di pasti diversi partendo da pochi ingredienti.

L’autunno non chiede di mangiare meno, ma di mangiare meglio. Varietà, colori e combinazioni intelligenti sono gli alleati per una dieta sana, ricca di vitamine, minerali e antiossidanti. Davanti al banco di frutta e verdura, chiediti cosa preparerai realmente nei prossimi giorni, quali sapori mancano al tuo piatto e come la zucca può diventare la tua carta vincente in cucina.