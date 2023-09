Dieta Scarsdale: funzionamento e programma

Alcuni regimi alimentari e dietetici sono davvero rigidi da seguire e rispettare, ma consentono di ottenere benefici importanti. Uno di questi è la dieta Scarsdale, un regime restrittivo, ma sicuramente efficace, come dimostra il programma che spieghiamo in dettaglio nei paragrafi a seguire con indicazioni e regole da rispettare.

Dieta Scarsdale

Un regime considerato particolarmente restrittivo e rigido, ma la dieta Scarsdale permette di ottenere ottimi risultati. Se si segue questo programma alimentare in modo corretto è possibile arrivare a perdere fino a 0.5 chili al giorno ottenendo così un fisico in perfetta forma. La cosa importante, come in ogni regime che si rispetti, è quello di chiedere consulto a un esperto.

Herman Tarnower, un esperto in questo campo, intorno agli anni Settanta, ha deciso di ideare questo regime alimentare molto rigido, ma sicuramente efficace e funzionante come dimostrano coloro che hanno deciso di seguirla con buoni risultati. Un programma dietetico che permette di perdere peso grazie ai cibi giusti.

Si basa su una serie di alimenti adatti a tutti i palati per cui rendono la dieta Scarsdale un regime indicato a chiunque voglia perdere peso rapidamente. Un regime per cui non occorre pesare gli alimenti. Il successo di questa dieta ha fatto sì che fosse in cima alle preferenze di molti e i risultati ne sono la conferma.

Dieta Scardale: menù e programma

Innanzitutto, per capire come funziona la dieta Scardale è necessario partire dai principi base, quindi da una serie di regole che permettono di seguirla nel modo corretto. Come al solito, i pasti sono tre e includono la colazione, il pranzo e la cena. Non sono ammessi, come in altri programmi dietetici, gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio.

In caso di attacchi di fame improvvisi, questo programma alimentare consente qualche piccolo strappo alla regola per cui si consiglia di consumare verdura come carote, cetrioli e sedano che sono in grado di spezzare il senso di fame. Si consuma da un minimo di 800 a un massimo di 1000 calorie giornaliere. Un regime che è bene seguire non oltre le due settimane considerando le calorie consentite.

La dieta Scarsdale si basa poi su due fasi: la dieta di dimagrimento e quella di mantenimento in modo da mantenere i chili persi evitando così d’ingrassare. Ci sono alcuni cibi che è bene consumare, tra cui il pompelmo per la colazione, le carni magre, ma anche il pesce possibilmente senza grassi insieme al pane che deve essere integrale.

Per i condimenti sono indicati il limone, l’aceto o le spezie, ma vietati tutti quelli con grassi così come è abolito l’uso dello zucchero nel tè o nel caffè. L’idratazione, quindi due litri al giorno di acqua, sono indicati, mentre è bene limitare l’attività fisica praticando corsa o nuoto. Nella fase di mantenimento non bisogna esagerare, a si può ritornare a una fase con introiti calorici maggiori non superando le 1000 calorie consentite.

Dieta Scarsdale: integratore naturale

Per seguire la dieta Scarsdale nel modo migliore e ottenere ulteriori benefici, è possibile integrare il regime dietetico con un prodotto, una formula indicata che possa supportare il dimagrimento. Una formula come Spirulina Ultra è particolarmente indicata per i suoi benefici e proprietà. Raccomandata dagli esperti e consumatori, ha ottenuto una notifica dal Ministero della Salute perché è un prodotto valido.

Infatti, assumendo le compresse di questo prodotto di origine italiana, poco prima dei pasti, per un massimo di due al giorno, insieme a un bicchiere d’acqua, è possibile bruciare le calorie in più. Stimola poi il metabolismo aiutando così a dimagrire rapidamente e ha effetto detox per il fisico e l’organismo, oltre a smaltire i liquidi in eccesso in modo da saziarsi correttamente senza abbuffate.

Una formula di origine naturale priva di tutti quei componenti che solitamente si trovano nei prodotti dimagranti e che risultano dannosi. All’interno di Spirulina Ultra si trovano ingredienti come la spirulina che permette di attaccare le cellule di adipe evitando che possano così depositarsi nei punti critici e la gymnema che regola il metabolismo prevenendo così gli attacchi di fame.

Per diffidare delle imitazioni, si consiglia di ordinare il prodotto direttamente dal sito ufficiale per una formula esclusiva e originale.