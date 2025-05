Spiagge ‘amiche’ dei bimbi, nel 2025 resta in Calabria il record di Bandiere verdi

(Adnkronos) – Dove si trovano le spiagge 'amiche' dei bambini, quelle a misura di famiglie e bagnanti in miniatura? L'elenco aggiornato verrà svelato fra meno di un mese. E' stato infatti fissato per venerdì 23 maggio alle 10.30 l'appuntamento con le Bandiere verdi 2025, assegnate da 3.075 pediatri italiani e stranieri alle località che hanno spiagge con le caratteristiche giuste e i servizi adatti per ospitare e far divertire in sicurezza i più piccoli. La ricerca è arrivata ormai al 18esimo anno consecutivo e, dalle prime analisi effettuate, "risulta che nel 2025 la Calabria si conferma per il 13esimo anno la regione italiana con il maggior numero" di bandiere verdi e, dunque, "di spiagge per bimbi". Mentre "l'Abruzzo si conferma come la regione con la più alta densità, cioè concentrazione, di bandiere verdi: una ogni 11,8 km", secondo quanto emerge dalle prime anticipazioni. "Considerando l'incremento della presenza di famiglie straniere con bambini che decidono di passare le vacanze al mare in Italia e alla luce del boom che c'è stato l'anno scorso – spiega all'Adnkronos Salute il pediatra Italo Farnetani, ideatore e coordinatore della ricerca per l'assegnazione delle bandiere verdi – si è deciso per il 2025 di tradurre anche in francese e tedesco il decalogo per la sicurezza del bambino al mare, già presente nella traduzione inglese e spagnola". Una guida con consigli utili per fare bagni e divertirsi in acqua con i piccoli senza rischi, evitando di esporsi al pericolo più grande, quello degli annegamenti, ma anche indicazioni su come proteggere i bimbi dal rischio di colpi di calore e la pelle dai rischi dell'eccesso di sole, fino a suggerimenti per affrontare il viaggio verso la meta delle vacanze. Queste dunque le novità per la nuova edizione delle Bandiere verdi. Quanto alla Calabria, che mantiene il suo primato, "è emerso – approfondisce Farnetani – che il punto di forza è la disponibilità di spiagge con ampi spazi liberi che permettono di poter fare attività fisica, motoria, sportiva". Inoltre, prosegue il camice bianco, "studi fatti e verificati da alcuni anni in collaborazione con i pediatri calabresi evidenziano l'efficienza dell'assistenza pediatrica della regione. Ci sono ospedali con pronto soccorso e reparti di neonatologia che sono stati in grado negli anni passati di rispondere a tutte le esigenze, anche per le donne in gravidanza. Da segnalare, poi, che la Regione ha stanziato notevoli fondi per la costruzione di 'family hotel', una formula di soggiorno al mare importante sia per l'offerta di servizi dedicati alle famiglie e ai bambini piccoli sia per le possibilità di aggregazione per i bambini nel gruppo dei coetanei. Questi aspetti confermano le scelte dei pediatri, basate su criteri scientifici e sull'analisi delle esigenze di bambini e famiglie". —[email protected] (Web Info)