Sport e prevenzione, parte da Roma il Tour 2025 di Tennis & Friends

(Adnkronos) – Lo sport come volano di salute. Riparte da Roma 'Tennis and Friends': spettacolo, sport, solidarietà e salute gli ingredienti del Tour 2025 della XV edizione dell'iniziativa, che prenderà il via sabato 3 maggio al Foro Italico. A pochi giorni dall'avvio degli Internazionali Bnl d'Italia, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, la manifestazione torna con uno slogan dedicato all'edizione speciale: 'Una volée per la salute: la prevenzione scende in campo'. Dalle 10 verranno aperti gli ambulatori presso la Grand Stand Arena, dove i medici specialisti coordinati da Salute Lazio e Asl Roma 1 offriranno gratuitamente consulenze e visite specialistiche cardiologiche, nutrizionali ed epatometaboliche, con test ematochimici a esito rapido. La cerimonia inaugurale sarà condotta da Eleonora Daniele e Veronica Maya, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e di Nicola Pietrangeli, presidente onorario di 'Tennis and Friends – Salute e sport' e ambasciatore del tennis nel mondo. Fra i numerosi ambassador, parteciperanno Tathiana Garbin, capitana delle vincitrici della Billie Jean King Cup, che ha raccontato di aver affrontato positivamente un tumore raro grazie all'impegno profuso nello sport. Presenti e pronti a impugnare la racchetta Paolo Bonolis e Maria De Filippi, ambassador di Tennis and Friends sin dalla prima edizione. I ragazzi del serale di Amici24, in esclusiva, si esibiranno sul terreno di gioco per sostenere il messaggio della prevenzione e dei corretti stili di vita in tutte le fasce d'età. A intervistare gli ospiti ci sarà la giornalista Francesca Fagnani. Dopo la cerimonia, previsti i celebrity match con il coinvolgimento dei giocatori degli Internazionali Bnl d'Italia, che in coppia con i personaggi del mondo dello spettacolo si sfideranno nella Celebrity Cup. Parteciperanno alla manifestazione numerosi testimonial tra cui Edoardo Leo, Vincent Candela, Paola Turci, Jimmy Ghione, Filippo Volandri, Marco Tardelli, Myrta Merlino, Raoul Bova, Max Giusti, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano, Maurizio Battista, Filippo Bisceglia, Roberto Ciufoli, Pino Insegno, Dolcenera, Marzia Roncacci, Mara Venier, Beppe Convertini, Gigi Marzullo e alcuni dei protagonisti degli Internazionali Bnl d'Italia. Per la special edition di Tennis and Friends, in collaborazione con la Federazione italiana tennis e padel, tramite l'Istituto superiore di formazione, viene lanciato un nuovo progetto sociale chiamato 'Tennis and Friends in corsia', rivolto ai piccoli pazienti ricoverati. In occasione degli Internazionali Bnl d'Italia, il progetto prenderà il via presso le strutture sanitarie della Capitale. L'iniziativa – spiegano i promotori – si propone di portare il tennis e la gioia dello sport direttamente nelle corsie degli ospedali, offrendo supporto e sollievo ai bambini che affrontano momenti difficili legati alla malattia. Attraverso attività ludiche e interattive, il progetto mira a promuovere il benessere psicofisico, combinando il valore terapeutico dello sport con il sorriso e la speranza. "Le edizioni speciali di Tennis and Friends – Salute e Sport, organizzate in concomitanza con i grandi eventi sportivi come gli Internazionali Bnl d'Italia, hanno l'obiettivo di coinvolgere il maggior numero di persone, di qualsiasi età – dichiara Giorgio Meneschincheri, dirigente medico del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, fondatore e presidente della manifestazione – per diffondere l'informazione sugli stili di vita e sui rischi della sedentarietà". "La Asl Roma 1 – afferma il direttore generale, Giuseppe Quintavalle – anche quest'anno sarà presente in tutte le tappe romane della manifestazione, insieme all'intero sistema sanitario regionale per garantire la prevenzione primaria a tutti coloro che parteciperanno. Iniziative di questo tipo ci consentono di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di prevenire fattori di rischio che, se non affrontati, possono portare a patologie come sindromi metaboliche, quali ipertensione e diabete". Il tour continuerà sabato 10 maggio a piazza del Popolo, dove i medici coordinati dalla Asl Roma 1 eseguiranno mammografie, visite ginecologiche con l'esecuzione di Pap test, vaccini anti Hpv, Herpes zoster e meningococco, screening per l'Hcv, screening oncologici regionali e consegna di provette per lo screening del tumore al colon-retto. La Società italiana di urologia (Siu) eseguirà consulti medici e distribuirà materiale informativo sulla prevenzione urologica. Esami ematochimici a test rapido saranno eseguiti dal team sanitario della Guardia di finanza. E sempre sabato 10 maggio, tra gli ospiti, interverrà Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina colpito lo scorso primo dicembre da arresto cardiaco durante una partita di serie A e salvato dal tempestivo intervento dei medici rianimatori. Anche quest'anno, l'associazione Donatori nati della Polizia di Stato partecipa alla manifestazione 'Tennis and Friends – Special Edition' con una postazione mobile in piazza del Popolo per offrire la possibilità di donare il sangue e, allo stesso tempo, fare informazione e diffondere la cultura del dono. L'evento sarà svolto in collaborazione con il ministero della Salute, il ministero dello Sport e dei Giovani, la Federazione italiana di tennis e padel, la Regione Lazio, Salute Lazio e la Asl Roma 1. Tennis & Friends ha ricevuto il patrocinio di Consiglio dei ministri, ministero della Difesa, ministero dell'Istruzione e del Merito, ministero del Turismo, Roma Capitale, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Stato maggiore della Difesa, Sport e Salute SpA e Coni, Croce Rossa Italiana; è sostenuto da ministero della Salute, ministero per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio e si svolge in collaborazione con la Federazione italiana di tennis e padel. Sono invitati inoltre a partecipare come ambassador: Vittorio Brumotti, Andrea Lo Cicero, Andrea Lucchetta, Rosario Fiorello, Federica Gentile, Lillo, Leonardo Metalli, Massimiliano Ossini, Monica Setta, Luana Ravagnini, Sebastiano Somma, Stefano Pantano, Stefano Meloccaro, Ubaldo Righetti, Myriam Fecchi. —[email protected] (Web Info)