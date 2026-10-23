Il dolore emotivo può tradursi in danno cardiaco: la dottoressa Ilaria Previtali spiega meccanismi, diagnosi e gestione della sindrome del cuore spezzato

Lo stato emotivo non è un elemento separato dalla salute cardiaca: stress cronico e colpi emotivi improvvisi possono avere effetti misurabili sulle arterie e sul muscolo cardiaco. La dottoressa Ilaria Previtali, responsabile della Cardiologia Clinica e della Terapia Intensiva Cardiologica presso Humanitas Gavazzeni, descrive percorsi biologici e scenari clinici che collegano tensione prolungata e crisi acute al cuore.

Meccanismi biologici: come lo stress agisce sul sistema cardiovascolare

Lo stress danneggia il cuore attraverso percorsi distinti ma interconnessi. In via indiretta, il disordine ormonale indotto dallo stress cronico porta a livelli elevati di cortisolo e a un aumento della glicemia: questo favoreggia comportamenti come sonno irregolare e scelte alimentari sbilanciate che sono fattori di rischio per l’aterosclerosi. In via diretta, eventi emotivi acuti possono scatenare un danno cardiaco immediato. È importante distinguere queste due vie perché richiedono approcci preventivi e terapeutici diversi.

La combinazione di fattori a lungo e breve termine

Una persona sottoposta a stress prolungato è più vulnerabile sia alla progressione delle malattie coronariche sia agli effetti di uno shock emozionale. Il meccanismo indiretto lavora nel tempo, incrementando il rischio vascolare; il meccanismo diretto si manifesta invece come reazione acuta del cuore a un evento traumatico, con conseguenze potenzialmente immediate.

Sindrome di Takotsubo: la cosiddetta «sindrome del cuore spezzato»

La sindrome di Takotsubo, spesso chiamata anche sindrome del cuore spezzato, è tipicamente innescata da un forte stress emotivo come un lutto improvviso, una grave litigata o un incidente. Il nome deriva dalla somiglianza della forma del ventricolo sinistro dilatato, osservata durante l’episodio acuto, con un tradizionale vaso giapponese per la pesca dei polpi. Clinicamente il quadro può imitare un infarto: i pazienti arrivano in Pronto Soccorso con dolore toracico severo, senso di oppressione e alterazioni all’elettrocardiogramma.

Pericoli e gestione immediata in ospedale

Nelle prime 24-48 ore dall’esordio la sindrome di Takotsubo comporta rischi clinici sovrapponibili a quelli di un infarto grave, nonostante non sia causata da un’ostruzione coronarica. Per questo motivo il percorso diagnostico prevede una coronarografia urgente in sala di emodinamica per escludere occlusioni nelle arterie coronarie. Se le coronarie risultano libere, il paziente viene monitorato in Terapia Intensiva Cardiologica per le successive 24-48 ore al fine di sorvegliare la funzione cardiaca e prevenire complicanze.

Il trattamento non prevede la «riapertura» di un vaso: essendo un danno da disfunzione contrattile, l’approccio è esclusivamente medico e farmacologico, orientato a supportare la funzione cardiaca e a gestire le possibili complicanze associate alla ridotta contrattilità del muscolo cardiaco. Superata la fase acuta, la prognosi è generalmente favorevole e la funzione contrattile tende a normalizzarsi.

Riferimenti scientifici e considerazioni pratiche

La conoscenza moderna della sindrome si è sviluppata anche grazie a documenti e linee guida elaborate da società scientifiche internazionali come la European Society of Cardiology (ESC) e l’American Heart Association (AHA), oltre a studi pubblicati su riviste cardiologiche come il Journal of the American College of Cardiology (JACC). Questi contributi hanno definito criteri diagnostici, percorsi di emergenza e raccomandazioni per la gestione clinica.

Alla domanda su come ridurre lo stress quotidiano per proteggere il cuore, la dottoressa Ilaria Previtali sottolinea che non esistono pillole miracolose per «prevenire lo stress»: la riduzione del carico emotivo è un processo personale che richiede cambiamenti nello stile di vita e un approccio globale alla salute. In termini pratici, riconoscere i segnali di allarme e rivolgersi tempestivamente ai servizi di emergenza in presenza di dolore toracico rimane una regola fondamentale.