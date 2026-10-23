Un corso FAD di 10 lezioni per ridurre lo stress, migliorare concentrazione e guadagnare crediti ECM.

Il corso online proposto da IGEACPS SRL rappresenta una opportunità per professionisti sanitari che desiderano approfondire le pratiche di mindfulness e meditazione. Si tratta di un percorso formativo asincrono, strutturato in dieci moduli tematici, pensato per essere seguito comodamente da casa o dallo studio, entro il 31 dicembre 2026.

Ogni lezione combina teoria e esercizi pratici, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per gestire lo stress, aumentare la concentrazione e promuovere un benessere psicofisico duraturo. Alla conclusione del percorso, superata una verifica a risposta multipla, i partecipanti otterranno 5 crediti ECM, riconosciuti per il triennio 2026-2028.

Dettaglio del programma didattico

Il percorso è suddiviso in dieci lezioni tematiche che coprono tutti gli aspetti fondamentali della pratica consapevole. Di seguito una panoramica sintetica:

Lezione 1 – Introduzione alla mindfulness

Viene illustrato il concetto di mindfulness come capacità di vivere pienamente il presente, con una rassegna delle origini storiche e dei benefici clinici dimostrati da studi recenti.

Lezione 2 – Tecniche anti-stress

Si approfondiscono le strategie pratiche per ridurre lo stress attraverso il respiro consapevole e altre esercitazioni di rilassamento, adatte a situazioni di alta pressione lavorativa.

Lezione 3 – Meditazione guidata per principianti

Vengono presentate le basi della meditazione guidata, con indicazioni passo-passo per avviare una pratica regolare anche a chi non ha precedenti esperienze.

Lezione 4 – Respirazione consapevole

Questa sessione fornisce esercizi specifici di respirazione consapevole, volti a favorire il rilassamento, migliorare la concentrazione e ridurre l’ansia.

Lezione 5 – Alimentazione mindful

Si esplora il concetto di alimentazione consapevole, insegnando come osservare i segnali della fame e della sazietà e trasformare il pasto in un momento di presenza.

Lezione 6 – Meditazione camminata

La meditazione camminata combina movimento lento e attenzione focalizzata, offrendo un’alternativa dinamica alla pratica seduta.

Lezione 7 – Visualizzazione guidata

Vengono illustrate tecniche di visualizzazione per potenziare la resilienza emotiva e creare scenari mentali favorevoli al benessere.

Lezione 8 – Integrazione nella vita quotidiana

Consigli concreti per trasporre le pratiche apprese in attività di routine, trasformando compiti banali in opportunità di consapevolezza.

Lezione 9 – Strumenti e risorse

Viene proposta una selezione di app, libri e siti web utili a sostenere la pratica costante di mindfulness e meditazione.

Lezione 10 – Conclusioni e riflessioni finali

Riassume i punti chiave del corso, invita alla riflessione personale sull’importanza della consapevolezza e suggerisce passi successivi per proseguire il percorso di crescita.

Crediti ECM, requisiti e modalità di verifica

Il corso assegna 5 crediti ECM a chi supera la verifica finale, costituita da un questionario a risposta multipla con doppia randomizzazione. I crediti verranno inviati direttamente dal provider IGEACPS SRL all’account Co.Ge.A.P.S. del partecipante, garantendo la tracciabilità necessaria per l’aggiornamento professionale.

Con 5 crediti, il percorso copre il 3,3 % del totale richiesto (150 crediti) per il triennio 2026-2028. Non esiste un limite ai crediti FAD per questo periodo, quindi l’intero valore viene conteggiato ai fini dell’obbligo formativo.

Docenti, responsabili scientifici e organizzatore

Il corso è erogato da IGEACPS SRL, società con sede a Pescara (PE) e codice provider 6359. La responsabile scientifica è la psicologa-psicoterapeuta Sara Di Febo, che supervisiona i contenuti e garantisce la coerenza con le linee direttive dell’ECM.

Il modulo teorico-pratico è curato dal docente Massimiliano Stocchi, psicologo-psicoterapeuta specializzato in psicologia della salute, che guida le esercitazioni di respirazione, meditazione e visualizzazione.

Iscrizione, costi e numero di partecipanti

Il prezzo di partecipazione è di 30 € per ciascun iscritto. Il numero massimo di partecipanti è fissato a 50, garantendo un ambiente virtuale gestibile e la possibilità di interazione con i docenti via forum dedicato.

Per iscriversi basta accedere alla piattaforma del provider, compilare il form di registrazione e procedere al pagamento. Una volta confermata la quota, si avrà accesso immediato a tutti i materiali didattici e alle attività interattive.