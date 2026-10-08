Da metà settembre la Francia è attraversata da una serie di manifestazioni senza precedenti: più di 450 mila studenti e personale scolastico hanno occupato piazze e cortili, chiedendo risorse finanziarie e una revisione dell’offerta formativa. Le proteste hanno coinvolto più di 900 istituti, dal Lione al Tolosa, passando per Nantes e Marsiglia, e hanno trovato eco anche nella capitale, dove le stime parlano di oltre 50 mila partecipanti.

Numeri e distribuzione della mobilitazione

Secondo le organizzazioni sindacali il totale dei manifestanti ha superato i 450 mila su tutto il territorio nazionale, con 100 mila riuniti a Parigi. Le autorità hanno rivisto la stima a 256 mila manifestanti, di cui più di 50 mila nella capitale, ma anche queste cifre rimangono elevate rispetto a qualsiasi precedente recente. I cortei hanno attraversato le città principali, da Lione a Tolosa, includendo scuole secondarie, università e centri di formazione professionale.

Le richieste degli studenti

La portavoce dell’Union Étudiante Sabrine Kharbach, ha dichiarato che la protesta continuerà finché lo Stato non metterà sul tavolo 10 miliardi di euro. Tra le richieste più urgenti spiccano la possibilità di garantire pasti gratuiti, la disponibilità di alloggi per chi studia lontano da casa e l’insegnamento della filosofia nell’ultimo anno di liceo, elementi ritenuti indispensabili per una formazione completa. Inoltre, gli alunni chiedono la fine di quello che definiscono “disprezzo istituzionale”.

Scontri con la polizia e il bilancio dei feriti

Le manifestazioni non sono state esenti da violenza. Gli interventi delle forze dell’ordine hanno provocato più di 6 mila interrogazioni, e i dati ufficiali indicano 215 studenti feriti85 dipendenti scolastici (tra cui 34 presidi) e oltre 700 agenti infortunati. Tra gli episodi più drammatici, a Lens un giovane ha perso una mano a causa di una granata “sting-ball”, mentre a nord di Parigi un agente è indagato per lesioni gravi dopo che un ragazzo ha perso l’uso di un occhio.

Reazioni politiche

Il premier Sébastien Lecornu ha risposto alla pressione annunciando la sospensione delle lezioni nei licei fino al weekend, definendola un “momento di democrazia interna” per consentire a presidi e dirigenti di confrontarsi con gli studenti. Durante un intervento all’Assemblea nazionale ha ricordato che “non si può tollerare la violenza” ma ha negato l’esistenza di ordini di repressione contro i giovani, sottolineando che gli incidenti sono “inevitabili” in situazioni di ordine pubblico delicate.

Iniziative del governo e prospettive future

Parallelamente alla sospensione delle lezioni, il ministero dell’Educazione, guidato da Édouard Géffray, ha avviato una consultazione pubblica sulla piattaforma Agora aperta dal 5 al 23 ottobre. Gli studenti possono esporre difficoltà, aspettative e proposte in forma anonima, con domande come “Quali sono le principali difficoltà a scuola oggi?” e “Cosa dovrebbe cambiare per migliorare l’apprendimento?”. Tuttavia, i rappresentanti studenteschi hanno criticato l’iniziativa, ritenendola tardiva e priva di garanzie concrete.

Nel frattempo, il presidente Emmanuel Macron ha convocato una riunione dei ministri per valutare la situazione, mentre il leader di La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ha espresso solidarietà agli studenti, definendoli il più potente movimento giovanile degli ultimi cinquant’anni. Il futuro delle proteste rimane incerto, ma la pressione sul governo per destinare risorse significative all’istruzione pubblica sembra destinata a crescere.