Il papa Leone XIV lascia il Gemelli: esiti dei test decideranno le terapie future

Il pontefice Leone XIV ha lasciato il Policlinico Gemelli sorridente e apparentemente in buona forma, a seguito della rimozione chirurgica di un adenocarcinoma polmonare. La dimissione avviene pochi giorni dopo l’operazione, con un decorso più rapido rispetto alle previsioni iniziali grazie anche al suo stato di salute generale.

Il chirurgo e lo staff oncologico hanno sottolineato che il fato del papa è stato favorito da due fattori fondamentali: la totale assenza di fumo nella sua vita quotidiana e un regime sportivo regolare, elementi che hanno agevolato una più veloce guarigione post-operatoria.

Intervento al Policlinico Gemelli e prime osservazioni cliniche

La procedura, condotta al reparto di Chirurgia Toracica, ha previsto l’asportazione del nodulo tumorale con margini di sicurezza. Secondo il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica, Marcello Tiseo, il paziente è stato monitorato attentamente per eventuali complicanze, ma la sua buona forma fisica ha consentito una degenza di pochi giorni, anziché la settimana prevista inizialmente.

Al momento, il pontefice sta svolgendo una lieve fisioterapia per recuperare la completa funzionalità polmonare, ma non sono stati necessari particolari presidi medici aggiuntivi nel Palazzo apostolico. Il medico personale, Luigi Carbone, continuerà a seguire l’evoluzione clinica insieme ai colleghi del Gemelli.

Possibili scenari terapeutici in base agli esami

La decisione su eventuali terapie aggiuntive dipenderà dagli esiti di due serie di esami: istologici e molecolari i risultati dei quali sono attesi entro pochi giorni. Tiseo ha illustrato tre possibili percorsi, ognuno con implicazioni diverse per la qualità di vita del papa.

Stadio 1 e assenza di coinvolgimento linfonodale

Se gli esami confermeranno che il tumore era allo stadio 1 e non ha interessato i linfonodi, non saranno necessarie ulteriori terapie. In tal caso, il pontifizio dovrà solo sottoporsi a controlli periodici per monitorare eventuali recidive.

Stadio 2-3 con coinvolgimento linfonodale

Qualora i risultati mostrino una malattia più avanzata (stadio 2 o 3) con linfonodi coinvolti, i medici potrebbero proporre una terapia preventiva basata su farmaci biologici a target molecolare. Circa il 15 % dei casi di adenocarcinoma presenta mutazioni specifiche, in particolare la mutazione EGFR più frequente nei non fumatori. Essendo il papa non fumatore, la probabilità di questa mutazione è più alta, consentendo l’uso di una terapia mirata più tollerabile, somministrata per via orale.

Assenza di alterazioni molecolari o alta espressione PDL1

Nel caso in cui non emergano mutazioni target, i medici valuteranno una chemioterapia preventiva. Se, contestualmente, si riscontrasse una forte espressione della proteina PDL1 indicatore di risposta positiva all’immunoterapia l’opzione terapeutica potrebbe combinare chemioterapia più immunoterapia. Queste procedure, a differenza delle terapie biologiche, richiedono somministrazione endovenosa in ospedale e implicano un impatto maggiore sulla quotidianità.

L’influenza dello stile di vita sulla prognosi

Il profilo di salute del pontefice – assenza di fumo, attività fisica costante e buona nutrizione – ha già dimostrato di facilitare il recupero post-operatorio. Tiseo ha evidenziato che questi fattori hanno ridotto la durata della degenza rispetto alle previsioni, confermando quanto la prevenzione e uno stile di vita sano siano determinanti anche in contesti oncologici.

Al momento, i segnali clinici sono “positivi”, confermati anche dal ritorno alle attività lavorative del papa. Nonostante l’incertezza legata ai risultati molecolari, le prospettive rimangono favorevoli grazie alla vigilanza continua del team medico e al sostegno del Vaticano.