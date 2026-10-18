Scopri i segnali della perimenopausa, la lunghezza delle vampate e la lista di cibi che contrastano l’infiammazione.

La menopausa si colloca generalmente tra i 45 e i 55 anni, ma il corpo inizia a subire cambiamenti già qualche anno prima, nella fase chiamata perimenopausa. In questo periodo il livello di estrogeni e progesterone si abbassa in modo graduale e irregolare, dando origine a una serie di sintomi che possono confondere o preoccupare molte donne.

Segnali precoci della perimenopausa

I primi avvisi includono cicli mestruali irregolari, flussi più abbondanti o più leggeri, vampate di calore improvvise e sudorazioni notturne. A questi si aggiungono insonnia irritabilità, variazioni di peso e dolori articolari. La secchezza vaginale e una lieve diminuzione della libido sono anch’essi comuni. Riconoscere questi segnali in anticipo permette di intervenire prima che i disturbi diventino più intensi.

Variazioni ormonali e loro impatto

Durante la perimenopausa, gli estrogeni diminuiscono progressivamente mentre il progesterone oscilla in modo imprevedibile. Parallelamente, la melatonina e il testosterone subiscono fluttuazioni; l’ipofisi aumenta il follicolo-stimolante per tentare di sostenere la funzione ovarica. Questi cambiamenti influenzano non solo il ciclo mestruale, ma anche il metabolismo l’umore e la salute delle ossa.

Quanto durano le vampate di calore?

Le vampate di calore colpiscono fino all’85 % delle donne in menopausa. Le ricerche mostrano che la loro presenza media varia tra i 7 e i 10 anni, ma in alcuni casi può protrarsi fino a 14 anni, persino oltre i 60-65 anni di età. Ogni episodio dura in genere da 1 a 5 minuti, ma può ripetersi più volte al giorno. Fattori come il tessuto adiposo, il fumo o il consumo di alcol possono aumentare la frequenza e l’intensità.

Alimentazione anti-infiammatoria per alleviare i sintomi

Una dieta ricca di alimenti anti-infiammatori può mitigare gli sbalzi ormonali, ridurre l’insonnia e lenire i dolori muscolari e articolari. I nutrienti presenti in questi cibi favoriscono l’equilibrio ormonale, migliorano il metabolismo e sostengono la salute delle ossa, contribuendo a una maggiore energia e vitalità quotidiana.

Cibi consigliati

Tra i protagonisti troviamo il pesce grasso (salmone, sgombro, sardine) ricco di omega-3 i semi (lino, chia, sesamo) che forniscono acidi grassi essenziali e fitoestrogeni la frutta secca (noci, mandorle, pistacchi) per magnesio e grassi buoni, e le verdure a foglia verde (spinaci, cavolo riccio) cariche di ferro e vitamina K. Crucifere come broccoli e cavolfiori favoriscono il metabolismo degli estrogeni, mentre legumi (ceci, lenticchie, soja) offrono proteine vegetali e fitoestrogeni. Frutti ricchi di antiossidanti (mirtilli, lamponi, agrumi) contrastano lo stress ossidativo; cereali integrali (avena, farro, quinoa) regolano la glicemia e aumentano la sazietà. Spezie come curcuma, zenzero e cannella aggiungono proprietà antinfiammatorie, mentre olio extravergine di oliva e avocado forniscono grassi monoinsaturi. Infine, yogurt, kefir, uova e fonti di calcio non lattiero-casearie (cavolo, broccolo) completano il quadro nutrizionale.

Oltre al cibo, è fondamentale mantenere una buona idratazione: acqua, tè verde e tisane a base di biancospino, salvia o melissa aiutano a ridurre la sensazione di spossatezza e a migliorare la qualità del sonno. Limitare caffeina, alcol, zuccheri raffinati e grassi saturi contribuisce a tenere sotto controllo le vampate e a prevenire l’aumento di peso.

Un approccio globale prevede attività fisica regolare (camminate, yoga, pilates), tecniche di respirazione profonda e meditazione per gestire lo stress. Ridurre il consumo di alcol e di cibi troppo piccanti, mantenere un ritmo sonno-veglia costante e curare l’intimità personale completano la strategia per affrontare la perimenopausa con serenità.