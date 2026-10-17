Milano ha ospitato la settima edizione degli Humanizing Health Awards, con Teva Italia che ha sostenuto economicamente cinque associazioni no‑profit per rendere le cure più umane.

Il Circolo Filologico Milanese è stato il palcoscenico della notte del 12 ottobre 2026, dove Teva Italia ha celebrato la settima edizione degli Humanizing Health Awards. Cinque realtà del terzo settore, provenienti da diverse regioni italiane, hanno ricevuto un contributo di 10mila euro ciascuna per potenziare attività dedicate a caregiver, bambini oncologici, anziani fragili e pazienti con patologie croniche.

La settima edizione degli Humanizing Health Awards

Con 80 candidature in lizza, la giuria – composta da dipendenti di Teva, medici e farmacisti iscritti a Tevalab – ha selezionato cinque progetti che incarnano la missione di umanizzare la sanità. Umberto Comberiati amministratore delegato di Teva Italia, ha sottolineato che “la settima edizione non è più solo un evento spot, ma una ricorrenza continua”, ribadendo l’impegno dell’azienda a dare visibilità e sostegno a chi opera sul territorio. Emanuele Monti presidente della Commissione Sostenibilità sociale del Consiglio regionale lombardo, ha auspicato una “collaborazione strutturata tra istituzioni, sanità e imprese”. La presenza di Federfarma Lombardia rappresentata da Annarosa Racca ha evidenziato l’importanza del ruolo delle farmacie come punti di ascolto per pazienti e caregiver.