Una guida chiara sulla menopausa: definizione, segnali precoci, impatto su ossa e cuore e le opzioni terapeutiche più utili.

La menopausa si definisce solo dopo che sono trascorsi dodici mesi consecutivi senza mestruazioni; in Italia la fine del ciclo avviene di solito tra i 45 e i 55 anni con una media intorno ai 51 anni. Tuttavia, le variazioni ormonali che portano a questo traguardo iniziano prima, nella perimenopausa e vale la pena riconoscerle per tempo per intervenire dove serve.

Molte donne associano la menopausa solo alla fine della fertilità, ma gli estrogeni agiscono su più tessuti: ossa, vasi, cervello e mucose. Comprendere questi effetti è la premessa per prevenire conseguenze a lungo termine e migliorare la qualità di vita quotidiana.

Segnali precoci e sintomi frequenti nella transizione

Prima che il ciclo cambi in modo evidente, spesso compaiono disturbi riconoscibili: vampate di caloresudorazioni notturne e disturbi del sonno sono tra i più noti, ma non gli unici. Tra i 45 e i 55 anni circa tre donne su quattro sperimentano almeno uno di questi sintomi. Altri segnali includono irritabilità, sbalzi d’umore, difficoltà di concentrazione, affaticamento, tachicardia e dolori articolari che mutano sede.

La secchezza vaginale può rendere dolorosi i rapporti e favorire infezioni urinarie ricorrenti, mentre secchezza di occhi e bocca, acufeni e alterazioni del ciclo in perimenopausa sono altre manifestazioni possibili. Il peso può aumentare e tendere ad accumularsi sull’addome, accompagnato da perdita di massa muscolare e rallentamento del metabolismo. Ogni donna percepisce questi cambiamenti secondo il proprio punto di debolezza.

Impatto a lungo termine su ossa e sistema cardiovascolare

Gli estrogeni hanno un ruolo protettivo sull’osso quando diminuiscono, il rimodellamento osseo può sbilanciarsi verso la perdita di massa. In Italia l’osteoporosi interessa circa 5 milioni di persone e per l’80% si tratta di donne in postmenopausa. Poiché la condizione spesso rimane silente fino alla frattura, è importante valutare la salute ossea all’inizio della menopausa.

Sul fronte cardiometabolico, la riduzione degli ormoni sessuali comporta una minore protezione dell’endotelio: questo contribuisce all’aumento del rischio di malattie cardiovascolari. Nel nostro paese le malattie del cuore e dei vasi rappresentano il 33% delle cause di morte femminili, mentre i tumori causano il 23%. Per questo la transizione menopausale è un momento strategico per monitorare pressione, colesterolo e glicemia e per rinforzare lo stile di vita.

Fattori che influenzano il rischio

Non tutte le donne svilupperanno osteoporosi o cardiopatia: contano familiarità, precedenti fratture, peso corporeo, fumo, alimentazione e attività fisica. Anche una menopausa precoce, che riguarda circa una donna su dieci prima dei 45 anni, rende più urgente valutare la protezione ormonale e metabolica.

Prevenzione quotidiana e terapie: cosa è raccomandato

La prima linea d’azione è lo stile di vita. Un’attività fisica regolare di almeno 150 minuti settimanali, con l’aggiunta di almeno due sedute di esercizi di forza, aiuta a conservare massa muscolare e a tutelare ossa e articolazioni. Anche alimentazione equilibrata, sonno adeguato e cessazione del fumo sono pilastri fondamentali.

Quando i sintomi sono severi o il quadro clinico lo richiede, la terapia ormonale può essere la scelta più efficace per ridurre vampate, sudorazioni notturne, disturbi dell’umore e per proteggere l’osso. Il beneficio massimo si ottiene se la terapia è iniziata entro circa 10 anni dalla menopausa o prima dei 60 anni pur restando utile anche oltre. La terapia va personalizzata in base alla storia clinica, alla famiglia e al profilo di rischio.

Nella pratica possono essere impiegati ormoni bioidentici applicati sulla pelle: si tratta di molecole identiche a quelle prodotte dal corpo. La strategia tipica è iniziare con una dose bassa che viene aumentata gradualmente; il primo controllo si effettua di solito dopo circa tre mesi per trovare la dose minima efficace a contenere i sintomi.

Vitamina D e alimentazione

La vitamina D merita attenzione perché favorisce l’assorbimento del calcio e quindi la salute ossea. La si sintetizza con l’esposizione solare e si trova in alimenti come uova, latte e pesce azzurro; quando i livelli sono insufficienti, il medico può consigliare la supplementazione. Non esistono diete magiche per la menopausa: un’alimentazione in stile mediterraneo prevalentemente vegetale, con adeguate proteine e cibi ricchi di calcio è il modello raccomandato, limitando sale, zuccheri, alcol e eccessi di caffè.

Parlare con un medico non deve aspettare la fine del ciclo: è utile consultarsi al primo comparire dei disturbi. Ginecologi, endocrinologi o internisti esperti nella menopausa possono valutare sintomi, esami e storia familiare per costruire un percorso personalizzato. Documentare l’elenco dei disturbi, le date delle ultime mestruazioni e gli esami recenti facilita la valutazione clinica.

Affrontare la menopausa significa riconoscere una fase biologica che interessa più aspetti della salute e adottare scelte mirate per proteggerli: prevenzione, monitoraggio e terapie personalizzate sono gli strumenti per mantenere benessere e autonomia.