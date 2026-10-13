Il Lenovo ThinkPad X13 yoga G2 è ora disponibile nella versione ricondizionata, offrendo un mix di prestazioni business e versatilità grazie al design 2-in-1. Il dispositivo si rivolge a professionisti che necessitano di un computer leggero ma capace di gestire carichi di lavoro complessi, senza sacrificare la mobilità. Ogni unità è stata sottoposta a rigorosi test di qualità, garantendo così l’affidabilità tipica della serie ThinkPad, ma a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al nuovo.

Tra le caratteristiche più evidenti troviamo il processore Intel Core i5-1135G7 di 11ª generazione, con una frequenza base di 2,4 GHz e un Turbo Boost che raggiunge i 4,2 GHz. La CPU è accompagnata da 8 GB di RAM LPDDR4 saldata sulla scheda madre, che assicura una risposta fluida anche durante l’uso di più applicazioni simultanee. L’archiviazione è gestita da un SSD M.2 NVMe da 256 GB, che garantisce tempi di avvio rapidissimi e trasferimenti dati quasi istantanei.

Specifiche tecniche e dotazioni di bordo

Il display da 13,3 pollici è un panel IPS WQXGA con risoluzione 2560 × 1600 pixel, full-touch e supporto multitouch. Questa configurazione offre una densità cromatica elevata e angoli di visuale ampi, ideale sia per la lettura di documenti, sia per la presentazione di contenuti multimediali. Il chiosco grafico è rappresentato dalla scheda video Intel UHD Graphics che consente una gestione efficace di attività grafiche di livello medio, come la modifica di foto o la riproduzione di video in alta definizione.

Per quanto riguarda la connettività, il laptop dispone di due porte USB-C 3.1 due porte USB-A 3.1 una porta HDMI per il collegamento a monitor esterni, e jack audio da 3,5 mm. La scheda di rete wireless è il modello Intel AX201 802.11ax compatibile con le più recenti tecnologie Wi-Fi 6, mentre il Bluetooth 5.0 assicura connessioni stabili a periferiche come cuffie o mouse. La webcam HD da 720 p è integrata nella cornice del display, garantendo video-chiamate di buona qualità.

Personalizzazioni, accessori e servizi inclusi

Chi acquista il ThinkPad X13 Yoga G2 ricondizionato può arricchire l’offerta con diverse opzioni di upgrade. È possibile aumentare la capacità dell’SSD da 256 GB a 500 GB per un costo aggiuntivo di 80 €, consentendo di archiviare più file e programmi. Tra gli accessori disponibili troviamo il kit Logitech MK270 (tastiera e mouse wireless), un masterizzatore DVD-RW Hitachi-LG, e il mouse wireless Logitech M171, tutti nuovi e garantiti.

Le tastiere dei notebook provengono da mercati esteri e, per garantire un utilizzo confortevole in italiano, vengono ricoperte con adesivi professionali. Questa soluzione economica evita la sostituzione completa della tastiera, mantenendo la funzionalità di retroilluminazione sui tasti non rivestiti. La garanzia è di un anno su tutti i prodotti, con possibilità di reso entro 30 giorni. La spedizione è gratuita, tracciata e assicurata tramite corriere espresso, mentre il pagamento può avvenire con bonifico, Paypal, carta di credito o direttamente in sede con contanti.

Il ThinkPad X13 Yoga G2 pesa appena 1,2 kg, rendendolo estremamente portatile. La batteria, testata e certificata, garantisce più di cinque ore di autonomia in modalità normale, ideale per chi lavora fuori dall’ufficio. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza originale e tutti gli aggiornamenti di sicurezza più recenti. Il dispositivo è pronto all’uso subito dopo lo scarto, con la penna ThinkPad Pen Pro inclusa per chi desidera prendere appunti direttamente sullo schermo touchscreen.