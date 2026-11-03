Un quadro integrato sulle sfide che le aziende italiane affrontano nel 2026 tra sostenibilità, dinamiche del mercato dei serramenti e il ritardo del paese rispetto agli obiettivi Onu.

Nel 2026 si intrecciano più fronti che definiscono il ritmo della transizione sostenibile per le imprese italiane: dai dibattiti emersi al Forum Sostenibilità e al Forum dedicato al comparto dei serramenti, alle analisi dei rapporti nazionali che fotografano ritardi nei target dell’Agenda 2030. Il quadro complessivo mostra opportunità significative, ma anche disallineamenti tra indicatori aggregati e la realtà di molte piccole e medie imprese.

Da una parte si conferma che la sostenibilità è sempre più un elemento strutturale delle strategie aziendali; dall’altra emergono segnali di fragilità nel trasferimento dei benefici economici alle singole realtà produttive, con effetti su organizzazione, canali commerciali e capacità di investimento.

Forum Sostenibilità 2026: strategie d’impresa tra decarbonizzazione e competenze

Il segmento dedicato alle imprese al Forum Sostenibilità 2026 è stato concepito come spazio di confronto sui trend globali che indirizzano la trasformazione: dalla decarbonizzazione all’economia circolare, passando per la finanza sostenibile e la digitalizzazione dei processi. L’idea centrale emersa è che la sostenibilità non possa essere trattata come un optional: deve entrare nel cuore dei piani industriali, nelle scelte di investimento e nelle politiche di sviluppo delle risorse umane.

Il dibattito ha sottolineato come la capacità di innovare, pianificare a lungo termine e sviluppare competenze interne sia decisiva per tradurre gli obiettivi ambientali in vantaggi competitivi reali. A latere è stata annunciata la quinta edizione di un premio che riconosce le PMI capaci di integrare concretamente sostenibilità, innovazione e responsabilità sociale nel proprio modello di business, come esempio di percorsi replicabili su scala più ampia.

Forum Serramenti&Vetro, 15 ottobre 2026: mercato in crescita ma diviso

Al Forum Serramenti&Vetro, svoltosi il 15 ottobre a Roma, il confronto ha messo a fuoco la distanza tra il buon andamento aggregato del settore costruzioni e la percezione reale di molte aziende del comparto serramenti. I numeri complessivi del settore costruzioni rimangono elevati, ma la quota riconducibile a serramenti, facciate e carpenterie è solo una parte del sistema, con dinamiche interne molto differenziate.

Tra i temi emersi: il peso crescente del rinnovo rispetto alle nuove costruzioni, la diversificazione dei canali di vendita con showroom che affiancano la filiera tradizionale e nuove opportunità nel non residenziale e nelle infrastrutture. Questo contesto richiede alle imprese di ripensare l’organizzazione produttiva e l’approccio commerciale per restare competitive.

Differenze tra segmenti e ruolo degli incentivi

I relatori hanno evidenziato che i dati aggregati non raccontano la condizione della singola impresa: alcuni segmenti, come le facciate, stanno meglio rispetto al serramento tradizionale. Inoltre, il contributo degli incentivi pubblici ha sostenuto la domanda, ma ha anche generato incertezze: aspettative su nuovi bonus possono portare clienti a rinviare gli acquisti, mentre la disponibilità produttiva aumentata alimenta la concorrenza.

Dal punto di vista industriale è stata richiamata l’importanza di migliorare il layout produttivo e di valutare l’automazione non come spesa fine a se stessa, ma come leva per ridurre sprechi e affrontare nuove tipologie di prodotto, incluse soluzioni ibride. Sul fronte sociale, alcuni interventi hanno sottolineato l’importanza di certificazioni, riciclo e investimenti nel benessere dei lavoratori e nella formazione delle nuove generazioni.

Rapporto nazionale sull’Agenda 2030: ritardi e preoccupazioni

Un rapporto nazionale presentato nell’anno fotografa una situazione critica rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile: il paese registra arretramenti su più fronti e stenta a recuperare il ritardo nonostante piani di investimento come il PNRR. Alcuni obiettivi chiave, tra cui povertà, acqua, disuguaglianze e tutela della biodiversità, risultano peggiorati rispetto al passato, mentre solo pochi ambiti mostrano progressi marcati, ad esempio nell’economia circolare.

I dati riportano impatti sociali significativi: milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, elevata esposizione al rischio idrogeologico per i Comuni, e fragilità sul fronte dell’istruzione e della salute mentale giovanile. Il quadro solleva la necessità di riforme e di interventi strutturali più efficaci e duraturi nel tempo, non solo interventi d’emergenza.

Sul piano delle emissioni esiste un elemento positivo: la tendenza al disaccoppiamento tra crescita del PIL e riduzione delle emissioni, guidata dal calo nell’uso del carbone e da miglioramenti nell’efficienza energetica. Tuttavia, la transizione resta incompleta e richiede politiche stabili e misure coerenti che collegano obiettivi climatici, sociali ed economici.

Nel complesso, il 2026 presenta un mosaico di segnali: prospettive di crescita sostenibile accompagnate da barriere che vanno dalla frammentazione del mercato alla lentezza nell’attuazione delle norme. Per le imprese il compito è trasformare indicazioni strategiche in azioni concrete, aggiornando processi, prodotti e competenze per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica.