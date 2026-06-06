Video virale mostra Trump con gli occhi chiusi durante un annuncio nello Studio Ovale

Un breve filmato registrato durante un annuncio ufficiale nello Studio Ovale ha fatto rapidamente il giro dei social media, mostrando il presidente degli Stati Uniti apparentemente con gli occhi chiusi e la testa reclinata mentre altri membri dell’amministrazione parlavano. Le immagini, diffuse e commentate in tempo reale, hanno riacceso il confronto politico e sollevato interrogativi sullo stato di salute e sulla vigilanza del capo della Casa Bianca.

La scena è avvenuta nel corso di una presentazione su un importante investimento nel settore del carbonealla quale hanno partecipato esponenti dell’esecutivo e collaboratori istituzionali. In seguito alla diffusione del video, sono arrivate reazioni contrapposte: critiche e scherno da un lato, smentite ufficiali dall’altro, con un botta e risposta che ha dominato le conversazioni online.

Il video, le reazioni politiche e la difesa della Casa Bianca

La sequenza ripresa mostra il presidente seduto, con gli occhi chiusi per alcuni istanti mentre il ministro dell’Energia e altri funzionari illustrano i dettagli dell’investimento. Le immagini sono state condivise da numerosi account, amplificando immediatamente la discussione pubblica. I rappresentanti del Partito Democratico e commentatori liberal hanno usato il filmato per criticare la capacità di concentrazione del presidente e per ironizzare sulla sua figura in chiave politica.

Controrepliche e narrazione ufficiale

Di fronte alle accuse, l’amministrazione ha reagito sostenendo che i fotogrammi siano stati estrapolati dal contesto e interpretati in modo fuorviante. L’account incaricato della risposta rapida dell’esecutivo ha negato che il presidente stesse dormendo, affermando che si trattava di pause naturali durante un intervento lungo. Nel dibattito social sono stati pubblicati estratti video alternativi da entrambe le fazioni per sostenere le rispettive versioni dei fatti, generando un confronto acceso tra sostenitori e detrattori.

Dichiarazioni istituzionali e il punto sulla salute del presidente

Il caso è diventato ancora più sensibile poiché l’episodio è avvenuto poco dopo che, davanti al Congresso, un alto rappresentante istituzionale aveva negato categoricamente di aver mai visto il presidente addormentarsi durante eventi ufficiali. Quel chiarimento parlamentare aveva lo scopo di smentire le voci circolanti, ma la nuova diffusione del video ha reso la questione nuovamente centrale nel dibattito pubblico.

Accanto alle discussioni politiche, è stato ricordato un referto medico reso noto dall’amministrazione, che indica come il presidente soffra di insufficienza venosa cronicauna condizione relativamente comune nelle persone più anziane. Il documento ufficiale sottolinea però che le funzioni fisiche e cognitive del presidente sono valutate come ottimecontribuendo a smorzare parte delle preoccupazioni sollevate dagli oppositori.

Contesto delle dichiarazioni politiche sul piano internazionale ed energetico

Lo stesso incontro nello Studio Ovale non si è limitato all’annuncio economico: il presidente ha affrontato questioni di politica estera, tra cui il conflitto in Ucraina e le tensioni con l’Iran, dichiarando che sarebbe positivo se i leader coinvolti, come i presidenti di Russia e Ucraina, potessero incontrarsi per negoziare una soluzione. In quel contesto ha anche fatto riferimento alla gravità della guerra, osservando che, a suo avviso, «ogni mese muoiono circa 25 mila soldati», sottolineando l’urgenza di un accordo rapido.

Sull’energia, il presidente ha ribadito la strategia dell’amministrazione basata su gas naturale, nucleare e carbone come colonne portanti della produzione elettrica nazionale, sostenendo la necessità di rafforzare la produzione interna per stabilizzare i prezzi. Il segretario all’Energia presente ha collegato l’aumento dei costi elettrici alla chiusura di impianti affidabili e alla sostituzione con soluzioni che, secondo l’esecutivo, avrebbero reso la rete meno stabile.

La combinazione di queste dichiarazioni politiche e del video ha contribuito a mantenere alta l’attenzione mediatica sul presidente e sulle sue condizioni, con il confronto pubblico che prosegue tra chi chiede chiarimenti e chi difende la normalità delle pause mostrate nelle riprese.