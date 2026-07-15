Dieta mediterranea e dieta planetaria: le scoperte che uniscono salute e ambiente

In un’epoca in cui il cambiamento climatico sta trasformando radicalmente il nostro pianeta, anche le nostre abitudini alimentari devono evolversi. La Società Italiana di nutrizione Umana (SINU) ha recentemente pubblicato due studi che gettano nuova luce sul rapporto tra alimentazionesalute e sostenibilità ambientale.

Questi lavori, pubblicati sull’International Journal of Food Sciences and Nutrition rappresentano un passo significativo verso la comprensione di come possiamo nutrirci in modo sano senza compromettere il futuro del nostro pianeta. La dieta mediterranea già riconosciuta per i suoi benefici per la salute, emerge come un modello che può essere adattato per rispondere alle sfide della sostenibilità.

Dieta mediterranea e dieta planetaria: un confronto illuminante

Il primo studio condotto dalla SINU confronta la dieta mediterranea con la Planetary Health Diet proposta dalla Commissione Scientifica Internazionale EAT-Lancet. L’analisi si concentra sulle raccomandazioni alimentari di ItaliaSpagnaGrecia e Portogallo evidenziando una forte convergenza tra i due modelli.

Entrambe le diete pongono l’accento su cereali integralifruttaverdura e grassi insaturi. Tuttavia, la dieta planetaria prevede un consumo maggiore di legumi e frutta a guscio mentre la dieta mediterranea include specificità relative ai prodotti lattiero-caseari e all’olio d’oliva riflettendo le caratteristiche culturali e produttive dell’area mediterranea.

Il messaggio chiave dello studio è che la dieta planetaria non è un modello universale, ma un insieme di principi che possono essere adattati ai diversi contesti geografici e culturali. La dieta mediterranea rappresenta uno dei modelli tradizionali attraverso cui tradurre questi principi nell’area mediterranea, così come altre tradizioni alimentari possono fare in altre parti del mondo.

Misurare l’aderenza alla dieta planetaria: la sfida della ricerca

Il secondo studio, condotto dal gruppo SINU Giovani, affronta una questione cruciale per la ricerca scientifica: come valutare l’aderenza alla dieta planetaria. Attraverso una revisione sistematica della letteratura, gli autori hanno identificato 26 diversi indici sviluppati negli ultimi anni per misurare quanto l’alimentazione di una persona sia coerente con il modello EAT-Lancet.

Tuttavia, questi strumenti presentano una notevole variabilità: cambiano gli alimenti considerati, i criteri di valutazione, i sistemi di punteggio e le modalità di calcolo. Questa eterogeneità rende difficile confrontare i risultati degli studi e costruire evidenze solide sugli effetti delle diete sostenibili.

Per questo motivo, gli autori sottolineano la necessità di una maggiore armonizzazione metodologica, affinché la ricerca possa disporre di strumenti sempre più affidabili e comparabili. Questo passo è fondamentale per valutare l’efficacia delle future strategie nutrizionali e delle politiche di sostenibilità.

L’importanza della dieta mediterranea nella sostenibilità

L’aggiornamento SINU della Piramide della Dieta Mediterranea ha già recepito molte delle più recenti evidenze scientifiche, valorizzando non solo gli aspetti nutrizionali, ma anche quelli ambientali. Il ruolo centrale degli alimenti di origine vegetale, la scelta di prodotti stagionali e locali, la biodiversità, la riduzione degli sprechi alimentari e un utilizzo più responsabile delle risorse sono tutti elementi che contribuiscono alla sostenibilità.

Le nuove pubblicazioni confermano questa visione, mostrando che la transizione verso sistemi alimentari più sostenibili non richiede di abbandonare le tradizioni alimentari, ma di valorizzarle quando risultano coerenti con i principi della salute e della sostenibilità.

La dieta planetaria non è un menù universale da applicare indistintamente in tutto il mondo. È un quadro di riferimento che individua obiettivi comuni per la salute dell’uomo e del Pianeta, lasciando spazio alle diverse culture alimentari. La dieta mediterranea rappresenta uno degli esempi più significativi di come questi principi possano essere tradotti nella pratica quotidiana nei Paesi del Mediterraneo.

Con questi due lavori, la SINU contribuisce al dibattito scientifico internazionale su uno dei temi più rilevanti per la salute pubblica dei prossimi decenni, ovvero costruire sistemi alimentari che siano al tempo stesso salutari, sostenibili, culturalmente accettabili e scientificamente misurabili.