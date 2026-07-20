Onda di calore e temporali estremi: la situazione in Italia

L’Italia si trova al centro di una settimana di estremi climatici, con temperature record e fenomeni atmosferici violenti che stanno mettendo a dura prova il Paese. Mentre il caldo torrido continua a imperversare, soprattutto al Sud, il maltempo sta causando danni significativi al Nord. La situazione è monitorata attentamente dalle autorità, con allerta rossa in diverse città e previsioni di un graduale miglioramento solo a partire da mercoledì.

L’ondata di calore: temperature record e allerta rossa

Le temperature elevatissime stanno colpendo soprattutto il Sud Italia, con picchi superiori ai 45 gradi in Sardegna. Secondo il bollettino del Ministero della Salute oggi sono 17 le città con bollino rosso, tra cui BariNapoliPalermo e Roma. Domani, il numero salirà a 18 con l’aggiunta di Cagliari mentre mercoledì si prevede un calo a 7 città.

La Protezione civile della Sicilia ha diramato un’allerta rossa per il rischio incendi, mentre in Francia quasi 40.000 ettari di boschi e vegetazione sono stati bruciati dagli incendi dall’inizio dell’anno. Le autorità raccomandano di evitare uscite nelle ore più calde, di non esporsi al sole e di limitare gli spostamenti, soprattutto per cardiopaticianzianibambini e soggetti a rischio.

Il maltempo al Nord: grandine, vento e danni alle coltivazioni

Mentre il Sud soffre per il caldo, il Nord Italia è colpito da fenomeni atmosferici violenti. Chicchi di grandine di dieci centimetri di diametro si sono abbattuti tra la Bassa Reggiana e il Mantovano causando danni alle coltivazioni e bucando pannelli fotovoltaici e capannoni. La Coldiretti denuncia danni significativi, con perdite fino al 50% su uva, frutta, mais, riso e soia.

Una nuova ondata di maltempo ha colpito il sud della Lombardia con bombe d’acqua nella notte su Verona e forte vento. La Confagricoltura segnala danni alle coltivazioni e alla struttura delle aziende agricole. La Protezione civile ha emesso un’allerta arancione per le Marche e gialla per LombardiaVenetoProvincia Autonoma di BolzanoEmilia-RomagnaToscana e Abruzzo.

Danni culturali e previsioni future

L’ennesima grandinata ha danneggiato stamani il rosone del Duomo di Cremona un esempio dei danni culturali causati dal maltempo. Nei prossimi giorni, il maltempo si sposterà verso il centro Italia, con previsioni di un graduale miglioramento a partire da mercoledì. Tuttavia, la situazione rimane critica, con temperature elevate e fenomeni atmosferici estremi che continuano a mettere alla prova il Paese.

La situazione in Italia è un esempio degli effetti del cambiamento climatico con fenomeni atmosferici sempre più estremi e imprevedibili. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a emettere allerta per proteggere la popolazione e ridurre i danni alle coltivazioni e alle infrastrutture.