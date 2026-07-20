Artrosi da sovraccarico: come proteggere le ginocchia dallo sport intenso

Madonna, icona della musica e simbolo di resistenza fisica, ha recentemente rivelato di aver quasi perso la cartilagine nel ginocchio a causa di anni di allenamenti intensi. Questo caso solleva una questione cruciale: come proteggere le nostre articolazioni dallo stress eccessivo?

L’artrosi da sovraccarico è un problema che può colpire chiunque, non solo gli atleti. Scopriamo insieme le cause, i sintomi e le soluzioni per preservare la salute delle ginocchia.

Le cause dell’usura articolare

Per oltre quarant’anni, Madonna ha spinto il suo corpo oltre i limiti con coreografie acrobatiche, chilometri di corsa sull’asfalto e sessioni estenuanti di Ashtanga yoga. Questo mix ad altissimo impatto ha accelerato un processo biologico ben preciso: l’artrosi precoce.

La cartilagine è un tessuto elastico che impedisce alle ossa di sfregare tra loro. Tuttavia, non essendo vascolarizzata, le sue capacità di autorigenerazione sono limitate. Quando si consuma, il danno è spesso irreversibile.

Fattori di rischio comuni

Oltre al sovraccarico sportivo, ci sono altri fattori che possono contribuire all’usura delle ginocchia:

Età il naturale deterioramento biologico dei tessuti.

il naturale deterioramento biologico dei tessuti. Sovrappeso ogni chilo di troppo quadruplica il carico biomeccanico sulle ginocchia.

ogni chilo di troppo quadruplica il carico biomeccanico sulle ginocchia. Vecchi traumi infortuni mal curati o lesioni ai legamenti possono alterare la stabilità del ginocchio.

infortuni mal curati o lesioni ai legamenti possono alterare la stabilità del ginocchio. Sedentarietà la mancanza di muscoli significa meno sostegno per le articolazioni.

I segnali d’allarme da non ignorare

L’artrosi non compare improvvisamente. Il corpo invia segnali precisi che spesso ignoriamo. Ecco cosa osservare: