Artrosi da sovraccarico: come proteggere le ginocchia dallo sport intenso

Madonna, icona della musica e simbolo di resistenza fisica, ha recentemente rivelato di aver quasi perso la cartilagine nel ginocchio a causa di anni di allenamenti intensi. Questo caso solleva una questione cruciale: come proteggere le nostre articolazioni dallo stress eccessivo?
L’artrosi da sovraccarico è un problema che può colpire chiunque, non solo gli atleti. Scopriamo insieme le cause, i sintomi e le soluzioni per preservare la salute delle ginocchia.
Le cause dell’usura articolare
Per oltre quarant’anni, Madonna ha spinto il suo corpo oltre i limiti con coreografie acrobatiche, chilometri di corsa sull’asfalto e sessioni estenuanti di Ashtanga yoga. Questo mix ad altissimo impatto ha accelerato un processo biologico ben preciso: l’artrosi precoce.
La cartilagine è un tessuto elastico che impedisce alle ossa di sfregare tra loro. Tuttavia, non essendo vascolarizzata, le sue capacità di autorigenerazione sono limitate. Quando si consuma, il danno è spesso irreversibile.
Fattori di rischio comuni
Oltre al sovraccarico sportivo, ci sono altri fattori che possono contribuire all’usura delle ginocchia:
- Età il naturale deterioramento biologico dei tessuti.
- Sovrappeso ogni chilo di troppo quadruplica il carico biomeccanico sulle ginocchia.
- Vecchi traumi infortuni mal curati o lesioni ai legamenti possono alterare la stabilità del ginocchio.
- Sedentarietà la mancanza di muscoli significa meno sostegno per le articolazioni.
I segnali d’allarme da non ignorare
L’artrosi non compare improvvisamente. Il corpo invia segnali precisi che spesso ignoriamo. Ecco cosa osservare:
- Dolore