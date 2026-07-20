Artrosi da sovraccarico: come proteggere le ginocchia dallo sport intenso
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Artrosi da sovraccarico: come proteggere le ginocchia dallo sport intenso

Madonna ha rivelato di aver quasi perso la cartilagine nel ginocchio a causa di anni di allenamenti intensi. Scopri come prevenire e trattare l'artrosi.

Madonna, icona della musica e simbolo di resistenza fisica, ha recentemente rivelato di aver quasi perso la cartilagine nel ginocchio a causa di anni di allenamenti intensi. Questo caso solleva una questione cruciale: come proteggere le nostre articolazioni dallo stress eccessivo?

L’artrosi da sovraccarico è un problema che può colpire chiunque, non solo gli atleti. Scopriamo insieme le cause, i sintomi e le soluzioni per preservare la salute delle ginocchia.

Le cause dell’usura articolare

Per oltre quarant’anni, Madonna ha spinto il suo corpo oltre i limiti con coreografie acrobatiche, chilometri di corsa sull’asfalto e sessioni estenuanti di Ashtanga yoga. Questo mix ad altissimo impatto ha accelerato un processo biologico ben preciso: l’artrosi precoce.

La cartilagine è un tessuto elastico che impedisce alle ossa di sfregare tra loro. Tuttavia, non essendo vascolarizzata, le sue capacità di autorigenerazione sono limitate. Quando si consuma, il danno è spesso irreversibile.

Fattori di rischio comuni

Oltre al sovraccarico sportivo, ci sono altri fattori che possono contribuire all’usura delle ginocchia:

  • Età il naturale deterioramento biologico dei tessuti.
  • Sovrappeso ogni chilo di troppo quadruplica il carico biomeccanico sulle ginocchia.
  • Vecchi traumi infortuni mal curati o lesioni ai legamenti possono alterare la stabilità del ginocchio.
  • Sedentarietà la mancanza di muscoli significa meno sostegno per le articolazioni.

I segnali d’allarme da non ignorare

L’artrosi non compare improvvisamente. Il corpo invia segnali precisi che spesso ignoriamo. Ecco cosa osservare:

  • Dolore
Scritto da Roberto Capelli

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