Ricetta facile e sana per bambini 1-3 anni con finocchi e ricotta

Introduzione al mondo della cucina per bambini dove ogni piatto deve essere non solo nutriente ma anche gustoso e facile da preparare. Oggi vi proponiamo una ricetta speciale per i più piccoli, tra 1 e 3 anni: le lumachine con farina di piselli condite con una crema vellutata di finocchi e ricotta.

Ingredienti e preparazione

Per preparare questo piatto, avrete bisogno di 25 grammi di lumachine con farina di piselli70 grammi di finocchio pulito e tagliato a fettine, 25 grammi di ricotta fresca e un po’ di acqua di cottura. La preparazione è semplice e veloce, perfetta per le mamme sempre di corsa.

Passaggi dettagliati

Iniziamo cuocendo il finocchio a vapore o lessandolo finché non diventa morbido. Nel frattempo, portate a ebollizione l’acqua e cuocete le lumachine seguendo i tempi indicati sulla confezione. Dopo 8 minuti, scolatele tenendo da parte un po’ di acqua di cottura.

Successivamente, frullate il finocchio con la ricotta e un goccio di acqua di cottura fino ad ottenere una crema liscia. Condite le lumachine con questa crema e completate con un filo d’olio a crudo. Il risultato sarà un piatto morbido, profumato e perfetto per i vostri bambini.

Benefici nutrizionali

Questa ricetta è un piatto unico e bilanciato a livello nutrizionale, ricco di fibre e dal gusto delicato. La farina di piselli è una ottima fonte di proteine vegetali mentre i finocchi apportano vitamine e minerali essenziali per la crescita dei bambini. La ricotta, infine, aggiunge un tocco di cremosità e ulteriori nutrienti.

Per questa ricetta, abbiamo utilizzato prodotti della linea Crescendo e Vivi Verde by Coop pensati appositamente per i bambini e provenienti da agricoltura biologica. Tuttavia, la preparazione può essere replicata anche con equivalenti di qualità simile.

Ogni porzione è studiata per offrire un pasto completo e nutriente, adatto alle esigenze dei bambini tra 1 e 3 anni. La combinazione di ingredienti freschi e di qualità garantisce un piatto sano e gustoso, perfetto per introdurre le verdure in modo semplice e divertente.