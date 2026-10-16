Un’ora di Yoga Nidra nel verde, senza costi, per riscoprire equilibrio e tranquillità.

Negli ultimi anni il benessere all’aria aperta ha guadagnato sempre più spazio tra le pratiche quotidiane, grazie alla capacità della natura di amplificare gli effetti rilassanti di discipline come lo yoga. In questo contesto, la Casa del Sole, situata a Barasso, ha deciso di offrire un’opportunità unica: una sessione di Yoga Nidra completamente gratuita, inserita nel verde del parco comunale.

Lo Yoga Nidra, spesso definito sonno consapevole combina tecniche di respirazione, visualizzazioni guidate e profonda consapevolezza corporea, permettendo di raggiungere uno stato di rilassamento profondo senza addormentarsi. I benefici includono la riduzione dello stress, il miglioramento della qualità del sonno e un aumento della chiarezza mentale, risultati particolarmente apprezzati in una giornata frenetica.

Yoga Nidra al Parco di Barasso: data, luogo e formato

La pratica avrà luogo sabato 17 ottobre, a partire dalle 10:00, nella zona verde adiacente alla Casa del Sole, un punto di ritrovo noto per le iniziative culturali e sportive di Barasso. La sessione è prevista della durata di circa un’ora, durante la quale i partecipanti saranno guidati attraverso le fasi tipiche del Yoga Nidra dal rilassamento preliminare alla visualizzazione finale, il tutto accompagnati dal canto degli uccelli e dal fruscio delle foglie.

Il ruolo di Francesca Rossi come conduttrice

Francesca Rossi, insegnante certificata di yoga e appassionata di pratiche olistiche, guiderà l’intera esperienza. Con più di dieci anni di insegnamento in contesti sia indoor che outdoor, Francesca è nota per la sua capacità di creare un’atmosfera accogliente e sicura, adatta sia a principianti che a praticanti avanzati. La sua voce calma e le indicazioni passo-passo consentiranno a tutti di «ascoltare» il proprio corpo anche senza precedenti esperienze di meditazione.

Come iscriversi e prepararsi all’esperienza

La partecipazione è gratuita ma è necessario prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati per garantire la giusta distanza tra i partecipanti. Le prenotazioni possono essere effettuate fino al 15 ottobre chiamando il numero 392 501 84 62. Una volta confermata la presenza, è consigliato arrivare almeno quindici minuti prima dell’inizio per sistemare il proprio spazio e ricevere eventuali indicazioni organizzative.

Cosa portare per vivere al meglio la sessione

Per usufruire al massimo dell’attività è fondamentale portare un tappetino da yoga o una coperta pieghevole su cui sdraiarsi, una borraccia d’acqua per mantenersi idratati, indumenti comodi e caldi (in caso di fresca mattinata) e una coperta extra per eventuali variazioni di temperatura. L’abbigliamento consigliato è a strati, in modo da potersi aggiustare rapidamente durante la pratica.

Chi desidera sperimentare un momento di profondo rilassamento, senza spendere nulla, troverà in questa iniziativa il contesto ideale per rigenerare corpo e mente.