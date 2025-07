Alimentazione, Bernardi (UniBa): “Proteine animali essenziali da assumere”

(Adnkronos) – “Le proteine di origine animale sono ad alto valore biologico, complete dal punto di vista degli amminoacidi essenziali, che noi non produciamo e dobbiamo assumere con l’alimentazione”. Noi, infatti “non abbiamo un deposito di proteine nell’organismo, mentre lo abbiamo di grassi – visibili nelle nostre rotondità – o di carboidrati, sotto forma di glicogeno. Le proteine sono essenzialmente nel muscolo: se non assunte a sufficienza si degrada la massa muscolare perché, ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto Elisabetta Bernardi, docente di Biologia della nutrizione all’Università di Bari, a Roma alla presentazione del libro ‘A spasso con Lucy’.

"La carne – aggiunge – è stata inserita nel modello alimentare mediterraneo e, per la sua grande efficienza nutrizionale, se ne consiglia un consumo moderato. La dieta mediterranea – rimarca – è considerata salutare, legata a una maggiore longevità e a una minore incidenza di patologie cronico-degenerative. Il suo segreto sta nel non escludere alcun alimento, ma nel consumarli tutti nelle giuste proporzioni, carne inclusa", conclude.