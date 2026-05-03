Il taping orale per dormire: benefici, rischi e verità scientifica

Negli ultimi tempi una pratica semplice e curiosa ha guadagnato popolarità sui social e tra gli appassionati di biohacking: il taping della bocca. L’idea di base è mettere un cerotto sul labbro durante la notte per favorire la respirazione nasale e, di conseguenza, migliorare la qualità del sonno riducendo il russare e la secchezza orale. Alcuni atleti e influencer lo propongono come rimedio rapido per ottenere un riposo più profondo, ma la trasformazione di una moda in una pratica diffusa solleva domande di sicurezza e di efficacia che meritano un’analisi pragmatica.

Prima di adottare il Mouth taping occorre capire che dietro alla semplicità della pratica ci sono meccanismi fisiologici e possibili controindicazioni. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro cosa significa chiudere la bocca con un cerotto, quali risultati sono plausibili sulla base delle conoscenze attuali e quando, invece, è meglio evitare o consultare un professionista. L’approccio è pratico: valutare benefici potenziali, limiti e alternative più sicure per chi ha problemi respiratori notturni.

Che cos’è il taping della bocca

Il taping della bocca consiste nell’applicare un cerotto sui labbra per mantenerli chiusi durante il sonno al fine di favorire la respirazione nasale. Nella pratica comune si usano nastri specifici o cerotti medici delicati, ma ci sono anche versioni commerciali pensate appositamente per il sonno. Il principio è semplice: se la bocca resta chiusa, l’aria dovrebbe transitare principalmente attraverso il naso, dove viene riscaldata, filtrata e umidificata. Questa tecnica viene proposta come rimedio per chi russa a causa dell’apertura abituale della bocca o per ridurre la secchezza mattutina.

Meccanismo e obiettivi

L’obiettivo dichiarato del taping è incoraggiare la respirazione nasale, che physiologicamente è preferibile per la qualità dell’aria inspirata. Il naso produce ossido nitrico e contribuisce alla regolazione della ventilazione; mantenere il passaggio nasale attivo può teoricamente migliorare la ventilazione e ridurre il russare associato al passaggio a bocca aperta. Tuttavia, è importante sottolineare che il semplice fatto di tenere la bocca chiusa non risolve condizioni anatomiche o patologie come la Apnea ostruttiva del sonno, nelle quali il problema principale è l’ostruzione delle vie aeree superiori.

Evidenze scientifiche e benefici presunti

Le prove scientifiche sul mouth taping sono al momento limitate e in gran parte aneddotiche. Alcuni piccoli studi e osservazioni cliniche suggeriscono che per persone senza ostruzioni nasali marcate la pratica può ridurre la secchezza orale e, in certi casi, diminuire il russare dovuto a respirazione orale. Tuttavia, non esistono evidenze solide che il taping migliori parametri obiettivi del sonno come l’indice di apnea-ipopnea nelle persone con apnea ostruttiva del sonno. In altre parole: benefici possibili per abitudini respiratorie leggere, ma non una cura per patologie complesse.

Quando può essere utile

Il taping della bocca può risultare sensato per chi respira a bocca aperta per abitudine e non presenta ostruzioni nasali, problemi polmonari o sospette apnee. Persone con secchezza mattutina, lieve russamento legato alla posizione di riposo o che desiderano provare a reimparare la respirazione nasale potrebbero ricavare un piccolo beneficio. È consigliato iniziare in modo graduale, usare cerotti specifici per la pelle del viso e valutare il comfort notturno; se compaiono disagio, senso di soffocamento o peggioramento del respiro, interrompere immediatamente e consultare un medico.

Rischi, controindicazioni e consigli pratici

Il taping non è privo di rischi: è controindicato in caso di ostruzione nasale, raffreddore, sinusite, apnea ostruttiva del sonno sospetta o diagnosticata, malattie respiratorie croniche (come BPCO) e per chi assume farmaci che deprimono la respirazione. Possono esserci anche problemi dermatologici legati all’uso ripetuto di adesivi. Gli esperti raccomandano di non improvvisare con nastri non medicali, di preferire prodotti testati per la pelle e di consultare uno specialista del sonno in presenza di russamento intenso, sonnolenza diurna o pause respiratorie notate dal partner.

Come alternative più sicure si suggeriscono interventi mirati: valutare la pervietà nasale con un otorinolaringoiatra, provare dilatatori nasali esterni, correggere allergie o deviazioni del setto, e, nei casi di apnea, considerare la terapia con CPAP. In conclusione, il mouth taping può essere uno strumento utile per alcuni soggetti selezionati, ma non sostituisce una diagnosi e una terapia professionale. Prima di adottarlo, meglio informarsi e discutere la scelta con il proprio medico di fiducia.