Dalla sicurezza alimentare alle coltivazioni in microgravità, la corsa allo spazio ha lasciato un segno concreto sul cibo che mangiamo ogni giorno.

Ogni volta che acquistiamo un prodotto confezionato o ordiniamo un piatto al ristorante, utilizziamo indirettamente un sistema nato per le missioni spaziali. L’Haccp (Hazard Analysis and Critical Control Points), oggi alla base della sicurezza alimentare in gran parte del mondo, venne sviluppato per ridurre al minimo il rischio di contaminazioni nel cibo destinato agli astronauti del programma Apollo. Il rapporto tra spazio e alimentazione, tuttavia, è molto più ampio di un singolo metodo di controllo, e comprende tecnologie e procedure che hanno trovato applicazione sulla Terra.

Dai tubetti di Gagarin alla gelatina delle Gemini

Il 12 aprile 1961 Jurij Gagarin divenne il primo essere umano nello spazio, durante una missione di 108 minuti, 89 dei quali trascorsi in orbita. Oltre a questo primato, fu anche il primo a consumare un pasto fuori dall’atmosfera terrestre. Il suo menù comprendeva carne e purea spremute da tubetti simili a quelli del dentifricio. La scelta non era una trovata futuristica: serviva a verificare se un essere umano riuscisse a deglutire in condizioni di microgravità.

Nei voli successivi del programma Mercury, gli astronauti americani mangiarono polveri liofilizzate e cubetti semiliquidi. Uno di loro li descrisse come una poltiglia poco appetibile e difficile da ingerire. Con il programma Gemini, della Nasa, il problema cambiò natura: gli ingegneri si accorsero che anche una semplice briciola poteva danneggiare i circuiti di bordo. I cubetti furono quindi rivestiti con una pellicola di gelatina, che ne impediva lo sbriciolamento.

Il metodo Haccp nato per il programma Apollo

Con il programma Apollo, il rischio alimentare assunse una dimensione critica. Una intossicazione a centinaia di migliaia di chilometri dalla Terra poteva compromettere l’intera missione. La Nasa affidò il compito all’azienda Pillsbury Company e a un gruppo guidato dal nutrizionista Paul Lachance e dal microbiologo Howard Bauman. Il team lavorò al Manned Spacecraft Center di Houston con un obiettivo preciso: eliminare ogni possibile fonte di contaminazione.

Fino ad allora, l’industria alimentare controllava il prodotto finito e scartava i lotti non conformi. Bauman spiegò in seguito che questo sistema verificava ciò che era già stato realizzato, senza offrire alcuna garanzia per una capsula spaziale. Nel 1963 il gruppo applicò al cibo la stessa logica usata per bulloni e circuiti, cioè l’analisi preventiva dei punti in cui un guasto può verificarsi. Nacque così l’Haccp, che spostava l’attenzione dal prodotto finito ai punti critici della produzione. Il metodo fu presentato ufficialmente nel 1971 alla National Conference on Food Protection, ma per alcuni anni la sua diffusione rimase limitata.

La svolta arrivò negli anni Novanta, dopo una serie di emergenze alimentari, tra cui casi di botulismo ed epidemie di Escherichia coli. L’Haccp divenne progressivamente uno standard internazionale e oggi è obbligatorio in gran parte dei sistemi di sicurezza alimentare, Unione Europea compresa.

Dalla Skylab alla coltivazione su Marte

La ricerca sul cibo nello spazio è proseguita con la stazione Skylab, che negli anni Settanta introdusse tavola e posate e diede ai pasti una dimensione conviviale. Sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) gli astronauti dispongono oggi di alimenti di comfort e di menu sempre più vari e personalizzati. Resta però un limite strutturale: ogni pasto in orbita dipende da un sistema di rifornimenti che parte dalla Terra.

Per le missioni future verso Marte il cibo dovrà essere prodotto direttamente sul posto. Il sistema Veggie, avviato sulla Iss nel 2014, ha già dimostrato che gli ortaggi possono crescere in microgravità. Anche la Luna è diventata oggetto di studio. Un team della Oregon State University, guidato da Aymeric Goyer e finanziato dalla Nasa, ha verificato che le patate possono completare il ciclo vitale in un terreno che simula la regolite lunare, purché arricchito con il 30% di vermicompost, un fertilizzante ottenuto dalla decomposizione di materia organica ad opera dei lombrichi. Con quote inferiori, dal 5% al 15%, le piante crescevano solo in parte.

Il compost lega i metalli pesanti presenti nella regolite, riducendo l’esposizione delle radici a sostanze nocive. Le analisi sui tuberi hanno mostrato che le qualità nutrizionali restano intatte e che non emergono aumenti significativi di glicoalcaloidi, le tossine naturali associate alla colorazione verdastra della buccia. Il progetto prevede inoltre che gli astronauti portino una piccola scorta di vermicompost, da rigenerare poi con scarti alimentari e residui vegetali. Il gruppo di ricerca sta ora sperimentando dieci varietà di patate, per individuare quelle più adatte alle serre lunari.