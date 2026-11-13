Brindisi si trasforma in una vetrina della Dieta Mediterranea, tra laboratori, talk e sapori autentici, per evidenziare il legame tra cibo, salute e territorio.

Il Festival della dieta mediterranea si svolgerà a Brindisi il 13 e 14 novembre, inserito nel progetto “Brindisi, navigare il futuro”. L’evento, organizzato dal Comune di Brindisi in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi e la Fondazione Dieta Mediterranea, è patrocinato dall’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata e sostenuto dalla Regione Puglia. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto tra studiosi, medici, produttori, studenti e cittadini, dove alimentazione, prevenzione, sostenibilità e agricoltura si intrecciano per raccontare sia il patrimonio culturale che le potenzialità future del territorio.

Il contesto della manifestazione è quello di Brindisi Capitale della Cultura di Puglia 2026, con le attività distribuite tra il Nuovo Teatro Verdi e Palazzo Granafei-Nervegna. L’ingresso è gratuito per tutti, permettendo una partecipazione ampia e inclusiva. Gli organizzatori hanno puntato su una programmazione che alterna momenti di divulgazione scientifica, esposizioni di prodotti locali, esperienze sensoriali e dibattiti su temi di salute pubblica, con l’intento di dimostrare come la Dieta Mediterranea sia un modello vivibile e strategico per lo sviluppo socio-economico della regione.

Programma della prima giornata: dalla scuola alla tavola

La mattina del venerdì 13 novembre inizia alle 9:30 con l’incontro “Patrimonio di vita: la Dieta Mediterranea come modello di salute, cultura e sostenibilità”, aperto agli studenti delle scuole superiori di Brindisi. Dopo la proiezione del video ufficiale ONU-FAO e la lettura del messaggio della Giornata Internazionale della Dieta Mediterranea, i ragazzi presentano i risultati di un’indagine sulle proprie abitudini alimentari, evidenziando quali cibi consumano e quanto conoscono i principi del modello mediterraneo.

Interventi scientifici su alimenti ultra-processati e sul legame cibo-mente

Il dibattito prosegue con la relatrice Elisabetta Cavalcanti, dirigente biologo dell’IRCCS di Castellana Grotte, che espone i rischi legati agli alimenti ultra-processati e i benefici di una filiera corta e sostenibile. Segue la psicologa evolutiva Erika Vignola, che analizza come le scelte alimentari influenzino le emozioni, con il focus sulla nutrizione consapevole. La moderazione è affidata alla giornalista e esperta di comunicazione Silvia Di Dio, che garantisce un dialogo fluido tra relatori e pubblico.

Fiera della Dieta Mediterranea: valorizzazione del territorio e opportunità economiche

Alle 18.00 il foyer del Nuovo Teatro Verdi ospita la cerimonia d’apertura della fiera, con il classico taglio del nastro. Il segmento “Brindisi, Porta del Mediterraneo: la Dieta Mediterranea come sviluppo socio-economico e identità culturale” vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprenditori agricoli e associazioni locali. Il dibattito si concentra sul ruolo dell’ agricoltura come volano di crescita, sulla promozione dei prodotti tipici e sulla creazione di filiere di valore che possano generare occupazione e coesione territoriale.

Stand, degustazioni e show cooking con lo chef Alessio Greco

Dalle 19 alle 22 il foyer e il piazzale del teatro si animano di stand espositivi, degustazioni di olio, vino, formaggi e ortaggi autoctoni. Lo chef Alessio Greco conduce uno show cooking che mette in scena ricette tradizionali reinterpretate in chiave contemporanea, dimostrando come la qualità delle materie prime sia la chiave per una cucina sana e gustosa. I visitatori hanno la possibilità di dialogare direttamente con i produttori, scoprendo le storie e le tecniche che si celano dietro ogni alimento.

Prevenzione dei tumori: dalla tavola allo sport

La serata termina con un talk dedicato alla salute. Dalle 19.30 alle 20.30 il responsabile della Senologia Territoriale dell’ASL Brindisi, Alessandro Galiano, espone le evidenze scientifiche che collegano la Dieta Mediterranea alla riduzione del rischio di tumori. A fianco, Lucia Bongiorno dell’associazione Dragon Boat e Mary Capodieci, vicepresidente del CNA Brindisi-Taranto, condividono testimonianze su come lo sport possa fungere da terapia di prevenzione e rinascita. La discussione è condotta dalla giornalista Pamela Spinelli, che stimola il confronto su strategie integrate di prevenzione attraverso alimentazione equilibrata e attività fisica.

Il Festival della Dieta Mediterranea si chiude il sabato 14 novembre con una serie di laboratori interattivi, proiezioni e tavole rotonde che approfondiscono temi quali la sicurezza alimentare, le innovazioni agritech e la resilienza climatica. L’evento, pur centrato sul passato gastronomico della regione, guarda al futuro proponendo modelli di consumo più responsabili e sostenibili, dimostrando che la tradizione può diventare motore di sviluppo per le prossime generazioni.