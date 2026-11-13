Scopri il programma ricco di innovazione e tradizione della giornata mediterranea a Camerino.

Il Giornata internazionale della Dieta Mediterranea si celebra ogni anno con iniziative volte a valorizzare i benefici nutrizionali e culturali di questo modello alimentare. Quest’anno l’evento è stato scelto da Camerino per diventare il punto di incontro tra ricerca accademica, start-up innovative e giovani talenti, con l’obiettivo di diffondere pratiche alimentari salutari e sostenibili nella comunità locale.

Il festival si è svolto nella mattina del 16 novembre 2026 presso l’Auditorium Benedetto XIII, situato in Via Le Mosse, Colle Paradiso. Dalle 9.45 alle 17.00, l’evento ha accolto studenti, professionisti del settore food, e curiosi, offrendo un calendario ricco di interventi, laboratori pratici e momenti di socializzazione.

Programma dettagliato della giornata

La mattina è iniziata alle 10.00 con un discorso di benvenuto che ha introdotto il tema “dalla tradizione all’innovazione”. A seguire, il team di Tool4MEDLife ha presentato nuovi alimenti e strumenti digitali pensati per rendere lo stile di vita mediterraneo più accessibile. Dopo una breve pausa attiva, i partecipanti hanno assistito alla prima parte della presentazione dei progetti studenteschi, dove le idee più promettenti sono state illustrate in 15 minuti ciascuna.

Il pomeriggio ha proseguito con una tavola rotonda sul concetto di convivialità come elemento trainante del pasto, durante la quale chef e nutrizionisti hanno dibattuto su come il condividere il cibo possa rafforzare legami sociali. Alle 14.20 è tornata la seconda sessione di progetti, culminata alle 15.30 con la premiazione dei vincitori della challenge, seguita da un gioco interattivo intitolato “Giochiamo alla dieta mediterranea”. L’evento si è chiuso alle 16.45 con le conclusioni del coordinatore.

Coinvolgimento degli studenti e dei corsi universitari

Studenti dei corsi di Biological Science (curriculum “Nutrizione per il benessere e lo sport”), Scienze gastronomiche e Scienze e innovazione del cibo hanno partecipato attivamente al contest “Educare ai principi della dieta mediterranea”. Le squadre hanno proposto soluzioni che spaziano da ricette a base di ingredienti autoctoni a piattaforme digitali per la tracciabilità dei prodotti.

Le proposte più apprezzate hanno ricevuto riconoscimenti sia in termini di premi economici sia di opportunità di stage presso aziende del territorio. Questo approccio ha permesso di trasformare la teoria accademica in esperienze pratiche, favorendo una formazione a tutto tondo per i futuri professionisti del settore alimentare.

Obiettivi e valori alla base della manifestazione

L’evento ha sottolineato tre pilastri fondamentali: la tradizione culinaria mediterranea, l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. Gli interventi hanno dimostrato come l’uso di ingredienti locali, la riduzione degli sprechi alimentari e l’adozione di nuovi metodi di produzione possano coniugarsi per migliorare la salute delle persone e del pianeta.

Attraverso workshop pratici, tavole rotonde e la partecipazione attiva degli studenti, la giornata ha cercato di creare un effetto moltiplicatore nella comunità, incentivando la diffusione di buone pratiche alimentari e la nascita di progetti imprenditoriali che continuino a promuovere il modello mediterraneo anche oltre la fine dell’evento.