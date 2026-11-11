Gli anziani sentono più freddo: ecco le cause biologiche e le semplici misure per affrontare l’inverno.

Con l’avanzare degli anni il corpo subisce una serie di trasformazioni che modificano la capacità di regolare la temperatura. Questo fenomeno spiega perché, durante la stagione più fredda, molte persone sopra i sessant’anni lamentano una costante sensazione di freddo, anche quando l’ambiente è riscaldato.

Rallentamento del metabolismo e riduzione del tessuto adiposo

Il metabolismo è il motore interno che genera calore durante le attività cellulari. Dopo i 60 anni la sua velocità diminuisce in modo significativo, limitando la produzione di calore. Parallelamente, lo strato di tessuto adiposo sottocutaneo, che funge da isolante naturale, si assottiglia. Questo doppio effetto rende il corpo più vulnerabile alle basse temperature, soprattutto alle estremità come mani e piedi.

Problemi circolatori, patologie e farmaci

Una circolazione sanguigna meno efficiente è frequente tra gli anziani e contribuisce a una sensazione di freddo localizzata. Malattie croniche come le cardiopatie o l’ipotiroidismo indeboliscono ulteriormente la risposta termica. Inoltre, diversi farmaci – ad esempio i beta-bloccanti o i diuretici – possono interferire con la capacità del corpo di percepire e contrastare il freddo, creando una falsa sensazione di calore che si traduce rapidamente in perdita termica.

Inattività fisica e produzione di calore

Il livello di attività motoria influisce direttamente sulla produzione di calore. Molti anziani, per limitazioni di mobilità o per precauzione, riducono il movimento quotidiano, diminuendo così la termogenesi muscolare. Un minimo di esercizio leggero, come passeggiate indoor o esercizi di stretching, può aumentare la temperatura corporea mantenendo le fibre muscolari attive.

Raccomandazioni del Ministero per affrontare il freddo

Il Piano Nazionale di prevenzione degli effetti del freddo indica una serie di accorgimenti pratici. Mantenere la temperatura domestica intorno ai 19-20 °C, con un tasso di umidità tra il 40 % e il 50 %, aiuta a limitare sbalzi termici. È fondamentale vestirsi a strati, prediligendo tessuti naturali come lana e cotone, e proteggere testa, mani e piedi con cappelli, guanti termici e calzature antiscivolo.

Alimentazione e idratazione

Una dieta calda e bilanciata, ricca di zuppe, brodi e verdure, fornisce energia per la termogenesi. L’idratazione costante, anche in assenza di sete, è cruciale: l’acqua e le tisane mantengono la capacità di circolazione. Si sconsigliano bevande alcoliche, perché provocano una sensazione di calore ingannevole ma aumentano la dispersione termica, favorendo l’ipotermia.

Infine, è consigliabile monitorare eventuali segnali di allarme come intorpidimento prolungato, colorazione bluastra della pelle o difficoltà a muovere le estremità. In presenza di sintomi sospetti, è opportuno ricorrere a un medico per valutare il rischio di geloni, ipotermia o complicanze cardiovascolari. Con queste precauzioni, gli anziani possono affrontare l’inverno riducendo notevolmente i pericoli legati al freddo.