L’ultimo paziente Ebola lascia l’ospedale keniota: sette guarigioni, due morti, e un conto alla rovescia per dichiarare l’emergenza chiusa.

Il ministero della Salute keniota ha comunicato, nella mattinata dell’11 novembre 2026, la dimissione dell’ultimo paziente ospedalizzato per Ebola. L’annuncio, effettuato dal ministro Aden Duale, segna la conclusione della fase di cura per tutti i casi registrati e dà avvio al periodo di 42 giorni di osservazione previsto dalle linee guida internazionali prima di proclamare la fine dell’epidemia nel Paese.

Riepilogo dei casi registrati e della risposta clinica

Nel complesso il Kenya ha contato nove casi confermati di Ebola dal ritorno, a inizio ottobre, di un cittadino che proveniva dalla Repubblica Democratica del Congo, attraversando l’Uganda. Su questi, sette pazienti hanno completato il ciclo terapeutico e sono stati dichiarati guariti, mentre due decessi sono stati registrati, inclusa la madre del paziente indice. L’ultimo caso è stato confermato il 19 ottobre, e da allora non si sono verificati nuovi contagi, confermando l’assenza di trasmissione in comunità.

Cronologia delle dimissioni

Il percorso di dimissione è iniziato il 3 novembre, quando i primi cinque pazienti hanno ottenuto l’autorizzazione a lasciare l’isolamento dopo aver superato i criteri clinici e virologici. Un sesto paziente è stato dimesso il 6 novembre, mentre l’undicesimo e ultimo soggiornante ha ricevuto il provvedimento definitivo l’11 novembre, completando così il ciclo di cure per tutti i soggetti coinvolti.

Misure di contenimento, monitoraggio dei contatti e sorveglianza post-epidemia

Parallelamente alle dimissioni, le autorità hanno concluso il monitoraggio di 135 contatti identificati fin dall’inizio dell’emergenza. Il protocollo prevedeva una quarantena di 21 giorni, corrispondente al più lungo periodo di incubazione noto per il virus. L’ultimo gruppo di undici contatti ha concluso il periodo di osservazione l’11 novembre e può ora rientrare nelle proprie famiglie. A partire dal 12 novembre, si avvierà il conteggio dei 42 giorni di sorveglianza senza nuovi casi; se la situazione rimarrà stabile, il Kenya potrà dichiarare ufficialmente libero dal focolaio il 23 dicembre 2026.

Contesto regionale e ulteriori misure di prevenzione

Nonostante il successo nazionale, la Repubblica Democratica del Congo continua a fronteggiare una grave ondata di Ebola, con circa 10.990 casi confermati e 5.354 decessi al 9 novembre. Per ridurre il rischio di re-importazione, il governo keniota ha introdotto una quarantena obbligatoria di 21 giorni per tutti i viaggiatori provenienti dalla RDC e ha intensificato i controlli sanitari nei 26 punti di ingresso del Paese, monitorando più di 760.000 viaggiatori. L’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha accolto positivamente questi risultati, sottolineando però l’importanza di mantenere alta la vigilanza finché la minaccia rimane presente nella regione.

Nel frattempo, il Kenya ha scelto di non imporre restrizioni generali al commercio o al turismo, affidandosi a una sorveglianza mirata e a protocolli di risposta rapida per tutelare la salute pubblica senza compromettere l’attività economica.