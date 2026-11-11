Hospice: perché sono cruciali, dove sono posizionati in Italia e come richiedere il ricovero gratuito per le cure palliative.

Quando una malattia incurabile avanza o la fase finale della vita si avvicina, la cura a domicilio può trasformarsi in una sfida complessa, sia dal punto di vista pratico sia emotivo. Riconoscere la necessità di aiuto professionale non equivale a sottrarsi alla responsabilità, ma a permettere a specialisti di condividere il percorso e di fornire supporto fisico e psicologico qualificato.

Gli hospice sono strutture residenziali concepite esclusivamente per le cure palliative. L’obiettivo non è più quello di combattere la patologia, ma di attenuare dolore e sintomi, preservare la qualità della vita e accompagnare il paziente con dignità. Non vanno confusi con RSA o case di riposo: si tratta di luoghi di cura dove l’assistenza è multidisciplinare e centrata sul paziente e sulla sua famiglia.

Distribuzione territoriale degli hospice e posti letto

Il Rapporto Osservasalute 2025 indica che in Italia sono attivi 307 hospice, di cui 7 dedicati alla pediatria, con una capacità complessiva di 3.414 posti letto. Nel solo 2023, le strutture per pazienti terminali hanno assistito 52.488 persone, con una permanenza media di 19 giorni. Tuttavia, la presenza è molto disomogenea: la Lombardia registra 148,2 utenti per 100.000 abitanti, l’Emilia-Romagna 129,8, mentre Campania e Sicilia rimangono sotto i 35 per 100.000.

Regioni con i tassi più alti

Tra le regioni italiane, la Lombardia vanta 846 posti letto e un tasso di 148,2 utenti per 100.000 abitanti, seguita dalla Valle d’Aosta (125,1), dal Trentino (91,2) e dal Piemonte (83,5). Al contrario, Campania offre 198 posti letto ma solo 31,5 utenti per 100.000, e la Sicilia 111 posti con un tasso di 33,0. La media nazionale si attesta a 89,0 utenti per 100.000 abitanti.

Chi può entrare in hospice: criteri e procedura di ammissione

Il ricovero è riservato a chi soffre di una malattia inguaribile in fase avanzata e non riesce più a ricevere assistenza adeguata a casa o in ospedale. La valutazione non si basa solo sul quadro clinico, ma tiene conto di fattori sociali, familiari e abitativi: assenza di caregiver, fragilità dei familiari o ambienti domestici non idonei possono spingere verso l’hospice.

Nel caso pediatrico, l’accesso è destinato a neonati, bambini, adolescenti e giovani adulti affetti da patologie oncologiche, neurologiche, genetiche o metaboliche di alta complessità. Il percorso è personalizzato per le esigenze di crescita e di sviluppo del minore e per le necessità della famiglia.

La richiesta può essere avviata dal medico di base, da uno specialista ospedaliero o direttamente dal paziente/familiare, contattando la rete territoriale delle cure palliative. Una equipe multidisciplinare – medici palliativisti, infermieri, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e volontari – esamina il caso e decide sull’idoneità del ricovero.

Gratuità, durata del soggiorno e ruolo della famiglia

Tutti gli hospice accreditati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) offrono il ricovero e le terapie senza alcun costo per il paziente. Gli ospedali e le strutture private non convenzionate possono richiedere una retta, perciò è fondamentale verificare la copertura al momento della domanda. Associazioni come VIDAS garantiscono comunque assistenza completa e gratuita, sia in struttura che a domicilio.

La permanenza non è regolata da una durata fissa: dipende dall’evoluzione della malattia, dall’andamento dei sintomi e dai bisogni emergenti. Alcuni pazienti trascorrono poche settimane, altri possono restare più a lungo se le cure risultano benefiche.

La famiglia è considerata parte integrante del percorso di cura. In molte strutture, le camere sono equipaggiate con una poltrona letto che permette a un familiare di stare accanto al paziente anche durante la notte. L’assistenza psicologica è estesa non solo al malato ma a coniugi, figli e, nel caso pediatrico, a tutta la rete familiare, con percorsi di supporto anche dopo il decesso.

Gli hospice rappresentano un punto di riferimento fondamentale per chi necessita di cure palliative in Italia, offrendo un’assistenza qualificata, gratuita e centrata sulla dignità del paziente, con una rete di supporto che abbraccia anche i cari.