Attività manuali e sensoriali per rinvigorire l’umore quando l’oscurità avanza.

Con l’avvicinarsi dell’autunno le giornate si accorciano, il crepuscolo arriva in anticipo e molte persone avvertono una lieve poca di energia. Questo fenomeno è conosciuto come disturbo affettivo stagionale (SAD) e si manifesta con sintomi depressivi soprattutto nei mesi più freddi. Se da un lato una visita medica rimane indispensabile, dall’altro il ritmo creativo può offrire un valido supporto per migliorare l’umore.

In tutta Italia, enti culturali e laboratori propongono una serie di esperienze pratiche pensate per farci rallentare, uscire di casa e dedicare tempo a attività manuali che stimolano i sensi. Di seguito una panoramica di incontri concreti, con date, location e costi, così da poter scegliere quello più adatto al proprio calendario.

Laboratori sensoriali a Milano

Profumo naturale: dal naso al flacone

Sabato 7 novembre il People Lab di via Imperia 31 ospita un workshop di creazione di profumi con essenze naturali. I partecipanti, guidati da un profumiere professionista, esploreranno la piramide olfattiva (note di testa, cuore e fondo), annuseranno le materie prime e produrranno la propria fragranza. Per chi ha poco tempo, è disponibile un incontro di 90 minuti con 50 ml di profumo di nicchia in via Monte Nero 16; il tema cambia mensilmente e i gruppi sono ridotti.

Floral design: bouquet autunnale e crisantemi

Lo stesso 7 novembre, Fiuri Milano mette a disposizione uno spazio per imparare a realizzare il primo bouquet con fiori di stagione; le iscrizioni sono gestibili via email all’indirizzo info@ o al numero 345 7665737. Sempre il 7, dalle 10.30 alle 13, in via Carlo Pisacane 1 si svolge un corso focalizzato sul crisantemo, icona dell’autunno, al costo di 80 euro + IVA. Chi desidera approfondire può iscriversi al corso intensivo di Tania Muser, previsto per il 28 e 29 novembre: due giornate di tecnica della spirale, stagionalità e regole di composizione, aperte anche a chi parte da zero.

Cloche fiorite: giardino sotto vetro

Sabato 21 novembre Fiuri Milano organizza il workshop “Cloche Floreale”, una visita al giardino sotto vetro dove si lavorerà con muschio, piccole piante e vetro per creare un micro-ecosistema che resisterà per settimane, perfetto da posizionare sul tavolo mentre fuori scende il buio.

Attività creative a Roma, Bari e Bergamo

Cake design Halloween a Roma

Il 31 ottobre la Cake Academy di Roma propone due corsi a tema Halloween: uno dedicato alla decorazione di cupcake e l’altro alle basi del cake design. Entrambe le proposte partono alle ore 10, durano tutta la mattinata e costano 69 euro; i posti sono limitati e vanno prenotati anticipatamente.

Incensi botanici e zucca luminosa a Bari

Il 30 ottobre, presso il FlorPark di Bari, gli esperti di Chamana Bazar condurranno un laboratorio di smudge stick, ovvero mazzetti di erbe aromatiche essiccate, per far conoscere le proprietà olfattive delle piante autunnali. La quota è di 25 euro con acconto di 10 euro e tutti i materiali sono inclusi. Sempre al FlorPark, il laboratorio Sip&Create permette di intagliare una zucca, decorarla con una base LED e portarla a casa; l’attività dura circa tre ore, con lo stesso costo di 25 euro e acconto di 10 euro.

Ghirlanda d’autunno e Zucca Pop a Bergamo

Hanami Atelier, con la flower designer Claudia Tinor Centi, organizza il workshop “Ghirlanda d’Autunno” dove i partecipanti intrecceranno rami, foglie e bacche per creare una decorazione che richiama i colori del bosco. Il materiale è fornito dall’atelier e la quota è da concordare direttamente. Il 28 ottobre, alle 18.30, lo stesso spazio ospita “Zucca Pop”, un percorso creativo per realizzare un centrotavola originale a partire da una zucca, con palette cromatiche vivaci; il costo è di 85 euro, includendo materiali e aperitivo.

Escursioni naturalistiche per rilassarsi

Passeggiate a cavallo con pranzo

Nel Parco Lombardo del Ticino, a Morimondo (Milano), è possibile partecipare a una gita a cavallo adatta anche ai principianti: dopo un breve momento di conoscenza dell’animale, si percorrono circa 1,25 km di sentieri boschivi, con la possibilità di un picnic in sella. Il costo è di 50 euro a persona. Un’alternativa più lunga è offerta in Val Seriana (Onore, Bergamo): tre ore di equitazione, percorso a anello di circa 6 km con vista sulla Presolana e pranzo bergamasco in agriturismo, compreso nel prezzo.

Bagno di foresta sulla Presolana

L’Alpen Spa propone sessioni di shinrin-yoku (bagno di foresta) nella zona della Presolana ogni domenica alle 9.30. Le camminate, della durata di 2 ore e mezza, si svolgono in gruppi da 3 a 8 persone, con una tariffa di 35 euro a persona, 80 euro per la coppia e 60 euro per la sessione individuale. L’esperienza si conclude con un bagno caldo e una tisana.

Kokedama di bulbi: sfera che fiorirà in inverno

La Fioreria, in via Porta Ticinese 5, organizza il 8 novembre, dalle 14.30 alle 15.30, un workshop per creare una kokedama con sfagno e bulbi di giacinto, narciso o muscari. La piccola sfera potrà fiorire in casa a gennaio, offrendo una punta di primavera durante l’inverno.

Candele in cera d’api

Giovedì 12 novembre, dalle 19 alle 21, La Fioreria ospita un laboratorio di realizzazione di candele intrecciate in cera d’api. Partendo da un unico filo di cera, i partecipanti modellano la candela in compagnia, con un piccolo aperitivo incluso, per chiudere la giornata con una luce artigianale.