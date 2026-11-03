Un'ora di yoga e storie per i più piccoli, una proposta gratuita nella tua biblioteca.

Negli ultimi anni, le iniziative che combinano attività fisica e lettura hanno guadagnato sempre più spazio nelle politiche culturali delle città. L’idea è semplice: stimolare la mente e il corpo dei bambini attraverso esperienze ludiche che restino impresse nella loro memoria. In questo contesto, la biblioteca comunale ha deciso di aprire le sue porte a un progetto unico, pensato per chi ha tra i 5 e gli 8 anni.

Il risultato è un pomeriggio di letture e yoga che si preannuncia come una vera e propria festa del benessere per i più piccoli. L’evento, del tutto gratuito, sarà tenuto nella sala lettura della biblioteca, dove il profumo dei libri si mescolerà al ritmo delicato delle posizioni yoga, creando un’atmosfera accogliente e rilassante. L’obiettivo è far avvicinare i bambini al piacere della lettura, rendendolo anche un’attività corporea.

Programma dell’incontro: yoga, narrazione e giochi

La sessione di un’ora si aprirà alle 16:30 con una breve introduzione delle due conduttrici, seguita da una sequenza di esercizi di yoga pensati appositamente per le fasce d’età coinvolte. Dopo aver riscaldato il corpo, i bambini saranno invitati a sdraiarsi su tappetini colorati per ascoltare una serie di storie illustrate che verranno lette ad alta voce. Il racconto sarà interattivo: i piccoli potranno partecipare con gesti e suoni, favorendo così l’associazione tra parole e movimento.

Il percorso di yoga pensato per i piccoli

L’esperta di yoga, Malin, ha progettato una serie di posizioni semplici – come l’albero, il gatto e il cane – che aiutano a migliorare l’equilibrio, la concentrazione e la coordinazione motoria. Ogni esercizio è accompagnato da una breve spiegazione, in modo che i bambini comprendano il significato di ogni gesto. L’approccio è ludico: si utilizza la musica e piccoli giochi per mantenere alta l’attenzione, garantendo che l’esperienza rimanga divertente e istruttiva allo stesso tempo.

Le storie che accompagneranno il movimento

La volontaria di “Nati per Leggere”, Tatsiana, ha selezionato una serie di racconti che celebrano la natura, l’amicizia e il coraggio. I libri scelti, tutti illustrati, sono adatti a lettori emergenti e includono titoli come “Il piccolo esploratore” e “Il vento curioso”. Durante la lettura, i bambini saranno invitati a imitare i personaggi, creando un ponte diretto tra narrazione e movimento. Questo metodo facilita la comprensione e stimola la fantasia, rendendo il momento della lettura un’esperienza multisensoriale.

Chi guida le attività: Tatsiana e Malin

Tatsiana è una volontaria attiva nel progetto “Nati per Leggere”, un’iniziativa che da anni promuove la lettura ad alta voce nelle scuole e nelle biblioteche italiane. Con la sua esperienza, riesce a catturare l’interesse dei bambini, trasformando una semplice lettura in un’avventura condivisa. Dall’altra parte, Malin è un’insegnante certificata di yoga per bambini, con diversi anni di pratica in scuole e centri sportivi. La sua sensibilità nell’adattare le posizioni alle capacità dei più piccoli è la chiave per garantire una sessione sicura e divertente.

Iscrizioni, orari e modalità di partecipazione

L’incontro si terrà il 13 novembre 2026, dalle 16:30 alle 17:30, presso la biblioteca comunale. L’ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare per garantire il numero di posti a disposizione. Le iscrizioni possono essere effettuate via e-mail all’indirizzo aldeno@ oppure telefonando al numero 0461842816. Si consiglia di prenotare con un minimo di 24 ore di anticipo, poiché i posti sono limitati e la domanda è alta. Ricordiamo che i genitori dovranno accompagnare i propri figli durante l’intera attività.