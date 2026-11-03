Piacenza mette a disposizione dei cittadini una moderna area fitness gratuita, con attrezzature per ogni livello e particolare attenzione all’inclusività.

Il sabato mattina il Comune di Piacenza ha dato il via a un nuovo spazio dedicato al benessere fisico, collocato sul Bastione Corneliana, lungo il Pubblico Passeggio, all’intersezione con via Torta. L’area, aperta al pubblico senza costi e operativa 24 ore su 24, consente a chiunque di svolgere allenamenti isotonici e cardiovascolari all’aria aperta, rispondendo a una crescente domanda di spazi sportivi gratuiti nella città.

Finanziamento e contesto del progetto “Sport di tutti – Parchi”

Il nuovo impianto è frutto di una partnership tra l’Amministrazione comunale e il programma nazionale Sport di tutti – Parchi, gestito da Sport e Salute Spa in collaborazione con Anci Emilia-Romagna. Il Comune ha messo a disposizione 46.466,78 euro, mentre il cofinanziamento nazionale ha coperto 16.000 euro. I fondi sono stati destinati all’acquisto e all’installazione delle strutture, alla posa della pavimentazione antitrauma, al ripristino del prato circostante e agli interventi edili preparatori.

Le sette postazioni polivalenti e le attrezzature presenti

La zona comprende sette postazioni pensate per soddisfare diversi livelli di preparazione fisica. Tra le novità troviamo una handbike con pedali per le braccia, adatta a utenti in sedia a rotelle; una struttura “push-up” a barre multiple con appoggi graduati, ideale anche per ipovedenti; e un complesso per lo street workout dotato di spalliera, parallele, panca inclinata e sbarre a varie altezze. A completare il percorso vi sono archi per push-up facilitati, una cyclette, tre gradoni per step (20-40-60 cm) e una “sedia romana” per trazioni e addominali sospesi.

Handbike e dispositivi per la mobilità ridotta

La handbike è stata progettata per consentire l’attività aerobica a chi ha difficoltà nei arti inferiori. Il dispositivo può essere accostato alla sedia a rotelle a condizione di assenza di dislivelli, garantendo così un’opportunità di esercizio pari a quella degli utenti senza disabilità. La presenza di questo attrezzo rappresenta un passo significativo verso l’inclusività sportiva.

Strutture per push-up e street workout

Le barre multiple della zona push-up offrono supporti a diverse altezze, permettendo di regolare la difficoltà dell’esercizio. La sezione street workout è fruibile sia da adulti che da adolescenti, grazie alle sbarre più basse e alla panca inclinata per gli addominali. Entrambe le strutture sono state realizzate tenendo in conto le esigenze di chi ha ridotta vista, con segnaletica tattile e superfici antiscivolo.

Inclusività e dichiarazioni delle autorità

La sindaca Katia Tarasconi, presente all’evento di inaugurazione, ha sottolineato l’importanza di “mettere a disposizione dei cittadini strumenti capaci di coniugare sport, benessere psicofisico e socializzazione”. Anche il vicesindaco Matteo Bongiorni e l’assessore allo Sport Mario Dadati hanno evidenziato come l’area si inserisca nella più ampia rete di spazi fitness presenti in città, ora composta da otto località distribuite tra i parchi della Galleana, della Pace, degli orti di via Degani, della Baia del Re, del giardino di via Marzabotto e della Farnesiana. Tutti gli spazi offrono accesso gratuito e illimitato.

Il ruolo delle realtà sportive locali è stato evidenziato da rappresentanti del CONI e del Comitato Paralimpico, che hanno applaudito la scelta di equipaggiamenti pensati per persone con disabilità. La società Proludic srl, responsabile della realizzazione delle attrezzature, ha ribadito il proprio impegno a fornire prodotti conformi alle normative di accessibilità universale. L’invito è chiaro: utilizzare questi spazi per migliorare la propria salute, indipendentemente da età o condizioni fisiche.