Scopri la gamma YM di attrezzi per il tuo allenamento domestico, dalle panche pieghevoli ai tappetini antiscivolo.

Nel panorama dei prodotti per il fitness domestico, la linea YM si distingue per la varietà di soluzioni pensate per spazi ridotti ma ambiziosi. Che tu voglia potenziare la zona addominale, dedicarti allo yoga o integrare esercizi di resistenza, questa collezione offre materiale di qualità a prezzi competitivi.

Panche e supporti per gli addominali

La panca per addominali pieghevole (prezzo €49,99) è costruita con un arco robusto che consente di eseguire crunch, reverse crunch, sit-up e torsioni oblique in tutta sicurezza. I piedini in gomma antiscivolo garantiscono stabilità anche su pavimenti lisci, mentre il rivestimento antigravatura protegge la superficie. La sua caratteristica pieghevole permette di riporla facilmente dopo l’uso, ideale per chi ha poco spazio.

Tappetini e superfici antiscivolo per yoga e pilates

YM propone diverse opzioni di tappetini yoga in TPE, disponibili in grigio noce (€22,00) e blu oceano (€18,99). Spessi 6 mm, sono ultra confortevoli e presentano una superficie antiscivolo che assicura una presa sicura durante salti dinamici o posture statiche. Il materiale è inodore e anallergico, il che li rende adatti a tutte le persone, compresi i più sensibili.

Per chi necessita di una protezione più ampia, il tappeto protettivo EVA Mat è venduto in confezioni da 18 pezzi (nero €19,99, bianco €25,99, in offerta €18,99). Realizzato in schiuma EVA leggera, si assembla rapidamente e offre un’imbottitura durevole per attrezzi pesanti o per proteggere pavimenti delicati.

Cerchio pilates e mattoncini per equilibrio

Il cerchio pilates viola, diametro 36,5 cm, costa €29,99 (offerta €26,99) ed è realizzato in materiale ultra-elastico con impugnatura ergonomica antiscivolo. Perfetto per stimolare core, gambe e braccia, è anche leggero e poco ingombrante, quindi facilmente trasportabile.

Gli mattoncini yoga in schiuma EVA HD sono disponibili in versioni singole (€9,99) o doppie (€11,99 viola, €12,99 blu). Questi blocchi forniscono supporto extra nelle posture più impegnative, migliorando equilibrio e flessibilità grazie alle proprietà antiscivolo del materiale.

Bande elastiche e altri strumenti di resistenza

Le bande elastiche di resistenza Powerband sono vendute in set da quattro (differenti spessori: 12 mm, 22 mm, 32 mm, 44 mm) al prezzo di €19,99. Realizzate in lattice morbido antistatico, non si attorcigliano e garantiscono quattro livelli di tensione per allenare tutti i gruppi muscolari.

Per chi preferisce esercizi più mirati, le mini bande elastiche (set da 5 pezzi, varie resistenze da 0,35 mm a 1,1 mm) costano €8,99. Ogni banda è contrassegnata da un colore diverso, facilitando la scelta della giusta intensità durante l’allenamento.

Accessori per esercizi specifici: ab-mat, push-up board e jump-box

L’AB Mat (€27,99) è un tappeto curvo pensato per proteggere la colonna durante gli esercizi addominali e migliorare il comfort. Il design sagomato consente di mantenere una postura corretta, riducendo il rischio di sforzi eccessivi.

La Push Up Board pieghevole (€23,99) è dotata di guide colorate e dischetti antiscivolo; ogni colore indica una diversa zona muscolare da attivare, rendendo le flessioni più variegate e complete.

Infine, la box pliometrica in legno 3-in-1 (€129,99) offre tre superfici di atterraggio, permettendo di modulare l’altezza e la difficoltà dei salti. La struttura solida garantisce sicurezza e durabilità, ideale per chi vuole sviluppare potenza esplosiva.

Con questa panoramica di prodotti YM, è possibile assemblare un vero home gym senza rinunciare a comfort, sicurezza e versatilità. La scelta di ogni attrezzo dipende dalle proprie esigenze, dallo spazio disponibile e dal tipo di allenamento che si intende praticare.