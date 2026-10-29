I carboidrati non sono colpevoli di ingrassare: scopri il loro vero ruolo energetico e come integrarli nella dieta

Negli ultimi anni, i carboidrati sono stati al centro di numerosi dibattiti: da diete ultra-low-carb a regimi che ne esaltano il consumo, è facile perdere il filo del discorso. Per fare chiarezza, la dottoressa Ilenia Oppedisano, biologa nutrizionista di Humanitas Mater Domini, sottolinea che questi nutrienti non sono da considerare nemici, ma elementi fondamentali da inserire con intelligenza in una alimentazione varia.

Il ruolo dei carboidrati non si limita a fornire calorie; essi sono la principale fonte di energia immediata per il corpo umano. Ogni grammo di carboidrato apporta circa 4 kcal, valore comparabile a quello delle proteine, ma la loro capacità di essere rapidamente trasformati in glucosio li rende indispensabili per attività cerebrali e fisiche di breve durata.

Il ruolo fisiologico dei carboidrati

Il cervello utilizza quasi esclusivamente il glucosio come carburante, rendendo i carboidrati vitali per concentrazione, memoria e reazioni rapide. Nei muscoli, durante esercizi di intensità moderata-alta, il glucosio si converte in glicogeno, una forma di deposito che può essere mobilizzata quando la domanda energetica supera l’apporto immediato. Questo meccanismo spiega perché atleti di endurance, come corridori o ciclisti, hanno bisogno di riserve glicogeniche adeguate per mantenere la performance.

Non tutti i carboidrati hanno lo stesso impatto metabolico. Si distinguono principalmente in zuccheri semplici, amidi complessi e fibra alimentare. Gli zuccheri forniscono energia veloce ma possono provocare picchi glicemici, mentre gli amidi, soprattutto se provenienti da cereali integrali, rilasciano glucosio più lentamente, favorendo una sazietà più prolungata. La fibra, invece, non viene digerita per produrre energia, ma migliora la salute intestinale e regola l’assorbimento del glucosio.

Carboidrati e gestione del peso: miti da sfatare

Un errore comune è attribuire l’aumento di peso esclusivamente all’assunzione di carboidrati. In realtà, il cambiamento della massa corporea dipende dal bilancio complessivo tra calorie ingerite e spese energetiche, dal tipo di attività fisica svolta e da fattori individuali come il metabolismo basale. Eliminare pasta, pane o riso non garantisce una perdita di peso sostenibile; al contrario, può creare carenze di nutrienti essenziali e ridurre la capacità di svolgere esercizio.

Una alimentazione equilibrata prevede porzioni adeguate di carboidrati in base alle proprie esigenze. Per chi vuole dimagrire, è possibile includere cereali integrali, legumi, frutta e verdura, perché oltre all’energia forniscono fibra, vitamine e minerali che supportano il metabolismo e la sazietà. La chiave sta nel controllare le quantità e scegliere fonti a basso indice glicemico, evitando gli eccessi di zuccheri aggiunti.

Strategie pratiche: quantità, scelte e tempistiche

Le linee guida nutrizionali suggeriscono che i carboidrati dovrebbero contribuire al 45–65 % dell’apporto energetico giornaliero per gli adulti. Questa fascia è un punto di partenza, da modulare tenendo conto dell’età, del livello di attività fisica e degli obiettivi personali. Un individuo sedentario potrebbe orientarsi verso il limite inferiore, mentre un maratoneta o un nuotatore di lunga distanza avrà bisogno di una quota più alta per ricaricare le riserve di glicogeno.

Pasta, legumi e combinazioni intelligenti

La pasta, spesso demonizzata, può far parte di una dieta bilanciata se consumata nella giusta quantità e abbinata a cibi nutrienti. Una porzione di 70–80 g di pasta scolata (circa 200 kcal) integrata con verdure, legumi o una fonte proteica magra fornisce un pasto completo, ricco di carboidrati complessi e fibra. Optare per varietà integrali aumenta ulteriormente il contenuto di fibra, contribuendo a mantenere stabile il livello glicemico.

I carboidrati non sono da temere, ma da gestire con consapevolezza. Un approccio che combina la scelta di alimenti di qualità, il rispetto delle porzioni e l’adattamento alle proprie esigenze energetiche permette di godere dei benefici di questo nutriente senza compromettere gli obiettivi di peso o di performance.