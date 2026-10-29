Una dieta ricca di verdure, pesce e olio d’oliva può mantenere più sane le fibre cerebrali.

La nutrizione quotidiana è sempre più riconosciuta come fattore modulante dell’invecchiamento cerebrale. Oltre a influire su peso, colesterolo e pressione arteriosa, gli alimenti che scegliamo possono agire direttamente sulla sostanza bianca, il tessuto di fibre che collega le diverse regioni del cervello e consente lo scambio rapido di informazioni. Quando la rete di fibre è conservata, le funzioni di memoria, attenzione e controllo motorio rimangono più stabili negli anni.

Nel cervello convivono materia grigia, dove risiedono i corpi cellulari dei neuroni, e sostanza bianca, costituita da assoni mielinizzati. Con l’avanzare dell’età, le risonanze magnetiche mostrano spesso aree più luminose, chiamate iperintensità della sostanza bianca (WMH), associate a micro-alterazioni vascolari. Un elevato carico di WMH è stato collegato a un aumentato rischio di declino cognitivo, ma tale rapporto dipende anche da pressione, glicemia, attività fisica e altri fattori di salute.

Uno studio su 2.642 adulti conferma la correlazione

Nel maggio 2026, ricercatori hanno analizzato 2.642 partecipanti ispanici o latinoamericani residenti negli Stati Uniti, con un’età media di 64 anni. L’aderenza alla dieta mediterranea è stata valutata mediante un punteggio specifico, e, dopo diversi anni, i soggetti hanno effettuato una risonanza magnetica con sequenze ad alta risoluzione della sostanza bianca. I risultati hanno evidenziato un volume di WMH più basso, un volume totale di sostanza bianca più elevato, una minore quantità di acqua libera nei tessuti e valori migliori di anisotropia frazionaria, indicatore della qualità delle fibre neurali.

Gli autori sottolineano che lo studio è osservazionale: la correlazione non implica necessariamente una relazione di causa-effetto, ma suggerisce che uno stile alimentare basato su frutta, verdura, legumi, cereali integrali, pesce, frutta secca e olio extravergine di oliva possa contribuire a preservare la micro-struttura cerebrale. Le differenze riscontrate sono statisticamente significative, ma per confermare un effetto diretto sarebbero necessari trial randomizzati a lungo termine.

Altri studi e meta-analisi rafforzano i risultati

Il Northern Manhattan Study, condotto su 966 soggetti con un’età media di 72 anni, aveva già mostrato che una maggiore aderenza alla dieta mediterranea si associava a un minore volume di WMH. In modo simile, un’indagine del 2020 su 76 adulti sopra i 50 anni ha rilevato una migliore integrità microstrutturale della sostanza bianca e performance superiori nelle funzioni esecutive, quelle responsabili di pianificazione e controllo dell’attenzione. Entrambi i lavori confermano che il modello alimentare mediterraneo non influisce solo su parametri vascolari, ma anche su funzioni cognitive di alto livello.

Una meta-analisi pubblicata nel 2025, che ha aggregato 20 studi per un totale di 44.893 partecipanti, ha riportato una riduzione significativa del carico di WMH in chi segue più da vicino la dieta mediterranea. Tuttavia, gli stessi autori non hanno riscontrato effetti uniformi su volume totale cerebrale, materia grigia o ippocampo, indicando che i benefici potrebbero essere più specifici per la sostanza bianca e per i processi vascolari associati.

Come la dieta mediterranea può proteggere la sostanza bianca

Le ipotesi biologiche si concentrano su tre meccanismi principali. Primo, la dieta mediterranea migliora la salute vascolare grazie all’alto contenuto di antiossidanti, polifenoli e acidi grassi mono- e polinsaturi, riducendo pressione arteriosa e infiammazione sistemica; vasculatura più sana garantisce un apporto costante di ossigeno e nutrienti alla sostanza bianca. Secondo, il controllo della glicemia è potenziato: nel trial DIRECT PLUS, 284 adulti hanno mostrato una minore perdita di volume cerebrale quando hanno adottato una variante della dieta mediterranea ricca di polifenoli, correlata a una migliore sensibilità all’insulina. Infine, la riduzione di marcatori infiammatori come la proteina C-reattiva, l’interleuchina-6 e l’interleuchina-17, osservata in una meta-analisi del 2025 su 33 studi randomizzati, suggerisce che l’alimentazione possa modulare la neuroinfiammazione, limitando l’attivazione cronica della microglia. Componenti come l’olio extravergine di oliva, il pesce ricco di omega-3 e le noci forniscono polifenoli e acidi grassi essenziali che agiscono sinergicamente, mentre le fibre vegetali favoriscono un microbiota intestinale sano, potenzialmente capace di influenzare il cervello attraverso metaboliti a catena corta.