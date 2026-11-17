Un'indagine di Animal Equality ha trovato residui di enrofloxacina, antibiotico critico per l'uomo, in 12 tagli di carne di cavallo su 21 acquistati in sette Regioni. Le dosi sono sotto i limiti di legge, ma la frequenza ha portato a una segnalazione ai NAS.

Un antibiotico considerato di importanza critica per la medicina umana è stato trovato in 12 tagli di carne di cavallo su 21 acquistati nel 2026 in sette Regioni italiane. È quanto riporta un’indagine di Animal Equality Italia. Le analisi di laboratorio hanno rilevato residui di enrofloxacina, una molecola che in Italia non è registrata per gli equidi. L’organizzazione ha segnalato i risultati al Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma (NAS), perché verifichi se dietro quella frequenza ci sia un abuso.

Le quantità rilevate sono comunque inferiori al limite di legge. La carne è quindi formalmente in regola e resta in vendita. A preoccupare non è la dose ma la ricorrenza del farmaco.

Dodici positivi su ventuno, con una distribuzione netta

I campioni sono stati comprati come farebbe qualsiasi consumatore: al banco frigo del supermercato, in macelleria e al mercato. Ne sono stati prelevati tre per ciascuna Regione: Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Un laboratorio accreditato ha cercato cinque sostanze: enrofloxacina, fenilbutazone, clenbuterolo, trimetoprim e ivermectina.

Secondo il report, il fenilbutazone non compare. Si tratta dell’antinfiammatorio legato allo scandalo europeo del 2013 sulla carne equina venduta come manzo. Assente anche il clenbuterolo, usato illecitamente come anabolizzante. L’enrofloxacina risulta invece presente nel 57% dei campioni.

La distribuzione geografica è netta: positivi tutti i campioni di Veneto, Lazio, Puglia e Sicilia, negativi tutti quelli di Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. In un campione sarebbe emerso anche il metamizolo, un antidolorifico.

In tutti i 12 campioni positivi è stata trovata anche la ciprofloxacina, il metabolita attivo in cui l’organismo dell’animale trasforma l’enrofloxacina. Per l’organizzazione è la prova che il farmaco è stato somministrato al cavallo in vita. Si esclude così una contaminazione avvenuta al macello o sul bancone.

Un fluorochinolone che per gli equini è ammesso solo in deroga

L’enrofloxacina appartiene ai fluorochinoloni. L’Agenzia europea per i medicinali li colloca nella categoria B, quella degli antibiotici da limitare negli animali. In Italia è registrata per bovini, suini, ovini, pollame, cani, gatti e conigli, ma non esiste un medicinale autorizzato per i cavalli. Il veterinario può prescriverla solo in deroga, in assenza di alternative e rispettando un tempo di attesa prima della macellazione.

«Quello che è rilevante è la percentuale di positività a qualcosa che in teoria non ci dovrebbe proprio essere, quantomeno con la frequenza riscontrata»

Così spiega Ilaria Ferri, consulente scientifico di Animal Equality, che ha coordinato l’indagine. Secondo Ferri, un uso così frequente fa pensare che la deroga sia diventata una prassi sistematica.

Residui sotto soglia e antibiotico-resistenza

Il timore riguarda la resistenza dei batteri agli antibiotici. «Il rischio risiede nei residui sotto soglia che non uccidono i batteri presenti nell’organismo umano, ma li sottopongono a micro dosi che causano mutazioni, resistenze e favoriscono lo sviluppo e la proliferazione dei cosiddetti “super batteri” che non rispondono ai comuni antibiotici salvavita», afferma Ferri.

Uno studio dell’Istituto di medicina tropicale di Anversa, pubblicato nel 2025 su Scientific Reports, ha seguito 20 volontari sani. Per 27 giorni hanno assunto ogni giorno la dose di ciprofloxacina ritenuta accettabile negli alimenti, mentre altri 10 ricevevano un placebo. Nel gruppo trattato l’Escherichia coli intestinale è diventato meno sensibile all’antibiotico e il microbiota è cambiato. Lo studio però è piccolo e il farmaco veniva assunto direttamente, non attraverso la carne.

Lo stesso report precisa che non c’è un pericolo immediato per chi ha consumato quella carne. Parla piuttosto di un rischio di lungo periodo per la salute pubblica, secondo l’approccio One Health, che lega la salute di persone, animali ed ecosistemi.

Le ipotesi sull’origine e le lacune nei controlli

Le analisi non spiegano come il farmaco sia arrivato nella carne. Ferri elenca alcune ipotesi da verificare:

trattamenti regolari con tempi di attesa rispettati;

tempi di attesa non rispettati;

somministrazioni senza prescrizione, favorite dalla facile reperibilità online del prodotto iniettabile.

Per chiarirlo bisognerebbe controllare se a quegli animali corrispondono ricette veterinarie elettroniche coerenti. È un accertamento che spetta agli investigatori.

In un rapporto del 19 novembre 2025 la Commissione europea riconosce che mancano farmaci autorizzati per i cavalli destinati al consumo. Ferri parla di «un falso problema»: esistono antibiotici delle categorie C e D, meno critici. Per i casi gravi c’è poi l’elenco europeo delle sostanze essenziali per gli equidi, utilizzabili con 6 mesi di attesa prima della macellazione.

Restano due lacune. La prima è normativa: il regolamento europeo applicato dall’8 agosto 2026, più severo sull’uso in deroga degli antibiotici, esclude proprio gli equini. La seconda riguarda i controlli. Nel 2025 il Piano nazionale residui ha analizzato 314 campioni equini senza alcuna non conformità. La relazione ministeriale, però, registra solo i superamenti dei limiti, non i residui sotto soglia.

Gli autori riconoscono che 21 campioni sono pochi per descrivere l’intero mercato. Ora la parola passa ai NAS. Sul piano politico, Animal Equality e Fondazione Islander promuovono una proposta di legge di iniziativa popolare per vietare la macellazione degli equidi. A fine ottobre la proposta ha superato le 50mila firme necessarie per arrivare in Parlamento.