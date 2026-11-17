Un'analisi dell'Università di Birmingham ha trovato molte informazioni scorrette o semplificate nei contenuti social sul cortisolo alto. I segnali davvero specifici sono pochi, e gli integratori proposti non sembrano funzionare.

Stanchezza al risveglio, pancia gonfia, vuoti di memoria, alito pesante, capelli che cadono: sui social tutto viene ricondotto al cortisolo alto. Un gruppo di ricercatori dell’Università di Birmingham ha analizzato reel, caroselli e articoli di provenienza incerta per separare le basi scientifiche dalle strategie di marketing. Lo hanno fatto perché questo filone di contenuti, nato circa due anni fa e cresciuto mese dopo mese su piattaforme come Instagram e TikTok, è spesso accompagnato dalla promozione di integratori. Il risultato parla di «una diffusa presenza di informazioni scorrette o eccessivamente semplificate».

Il pubblico più esposto ha dai 30 anni in su. A queste persone vengono proposte soluzioni di ogni tipo: esercizi mirati, alimenti da eliminare, nuove abitudini e, soprattutto, prodotti da acquistare. Ai segnali più generici si sono aggiunti nel tempo sintomi presentati come poco noti, fino alla posizione in cui si dorme.

Un ormone indispensabile, non una tossina

Il cortisolo è prodotto dalle ghiandole surrenali, situate sopra ciascun rene, su stimolo della corticotropina. La sua quantità è regolata dall’ipotalamo, alla base del cervello, e dall’ipofisi, la ghiandola che si trova appena sotto.

Le sue funzioni sono essenziali. Mantiene stabile la glicemia, regola l’equilibrio idrosalino e la pressione sanguigna e contrasta l’infiammazione, tanto che i glucocorticoidi sintetici sono usati come farmaci antinfiammatori.

L’etichetta di ormone dello stress deriva dal suo aumento nelle situazioni di tensione, quando mobilita energia e contribuisce alla risposta di lotta o fuga. Dopo un episodio acuto i valori tornano alla norma, mentre con uno stress traumatico o cronico possono restare alterati. Gli autori dell’English Longitudinal Study of Ageing sottolineano però che non è ancora del tutto chiaro se sia il cortisolo alto a causare i sintomi dello stress o viceversa.

Parlare di disintossicazione dal cortisolo, quindi, non ha senso. I suoi livelli seguono un ritmo circadiano: il picco arriva al mattino per favorire il risveglio, poi calano fino al minimo nel tardo pomeriggio, lasciando spazio alla melatonina. Proprio questa oscillazione spiega la cosiddetta cortisol face, diventata un tema ricorrente dal 2024. Appena svegli il viso può apparire un po’ più gonfio e arrotondato, ma l’effetto si risolve da solo nel corso della giornata.

Sintomi troppo generici per essere un indizio

Il cortisolo partecipa alla distribuzione del grasso corporeo e alla funzione della memoria, ma questo non rende la pancetta un segnale di cortisolo alto. Molti dei disturbi elencati online hanno spiegazioni diverse:

capelli che cadono e unghie fragili possono dipendere da una carenza di cheratina;

l’alito pesante può derivare da disturbi gastrointestinali;

il viso gonfio può essere legato a ritenzione idrica, allergie o patologie tiroidee;

il sonno disturbato può dipendere da apnee notturne o da una camera troppo luminosa o rumorosa.

Sono anzi proprio le routine di sonno irregolari a interferire con il ciclo dell’ormone, favorendone livelli elevati durante il giorno.

Smagliature rosso-violacee e gobba di bufalo: i segnali specifici

I campanelli d’allarme davvero caratteristici sono soprattutto due:

smagliature rosso-violacee sull’addome, più larghe di 1 centimetro, chiamate striae rubrae;

il gibbo a gobba di bufalo, cioè un accumulo di grasso dietro la nuca.

Sono tipici dell’ipercortisolismo e possono ricondurre alla sindrome di Cushing, che colpisce la parete corticale della ghiandola surrenalica. Molto più raramente possono indicare un tumore ipofisario o surrenale.

A questi segnali possono associarsi altri sintomi: grasso concentrato su addome, collo e viso con riduzione su braccia e gambe, perdita di massa muscolare e ossea, diabete e ipertensione. Meritano attenzione anche lividi che compaiono facilmente, viso arrossato con acne e debolezza dei muscoli di anca e spalla. Un lieve aumento del cortisolo può invece accompagnare depressione, dipendenza da alcol, obesità grave e diabete non trattato.

Ashwagandha e magnesio alla prova delle evidenze

Gli integratori promossi in questi contenuti non sembrano incidere davvero sul cortisolo né sui sintomi dello stress. L’ashwagandha è un arbusto sempreverde usato nella medicina ayurvedica. Secondo una meta-analisi del 2022 offre benefici contenuti, a fronte di casi di danni epatici e ittero. È fortemente sconsigliata a chi ha già problemi al fegato, ai bambini e alle donne in gravidanza o allattamento.

Il magnesio è meno problematico, ma spesso non necessario. Una revisione di 18 studi ha trovato indizi di una possibile riduzione dell’ansia, ma su un numero limitato di volontari.

Per gestire lo stress restano valide le abitudini già note: meno caffeina e meno tempo davanti agli schermi, un’alimentazione sana, attività rilassanti come yoga o meditazione. Va invece evitato l’esercizio fisico intenso nelle ore serali, che può alzare momentaneamente il cortisolo e peggiorare la qualità del sonno.

Il rischio che i social ignorano: il cortisolo troppo basso

Il trend trascura del tutto l’altro versante del problema, le cui conseguenze possono essere serie. Una carenza di cortisolo può sfociare nella crisi surrenalica, con un rapido calo della pressione, nausea, vomito e perdita di coscienza. Nella malattia di Addison sono invece le stesse surrenali a non produrre abbastanza ormone. I sintomi sono pressione bassa, affaticamento cronico e iperpigmentazione della pelle, segnali ben diversi dalla pancetta o dal viso gonfio del mattino.