Il dolore muscolare e l'osteoporosi non sono un destino inevitabile: scopri i dati recenti e le strategie per parlarne apertamente e intervenire.

L’età di mezza vita femminile è spesso descritta come un periodo di transizione, ma pochi ne parlano quando il dolore cronico diventa parte della quotidianità. L’International Menopause Society rileva che, nella fascia di età 45-60 anni, il dolore è raramente riconosciuto, diagnosticato o trattato in maniera adeguata. Quando una donna in menopausa lamenta un dolore persistente, la risposta più comune è che “è normale” e che deve semplicemente sopportarlo. Questo atteggiamento alimenta il silenzio e impedisce l’accesso a cure mirate, creando un circolo vizioso di sofferenza non gestita.

Dolore muscoloscheletrico nella perimenopausa: le evidenze scientifiche

Quantificazione del problema

Una revisione sistematica pubblicata a gennaio 2026 ha aggregato 37 studi che hanno coinvolto più di 93.000 donne. I risultati mostrano che il 40% delle partecipanti riferiva dolori muscolari o articolari prima della transizione, percentuale che sale al 57% durante la perimenopausa e al 59% una volta raggiunta la menopausa. I sintomi descritti sono prevalentemente migranti più intensi di notte e accompagnati da una rigidità mattutina che si attenua con il movimento, a differenza dei dolori fissi tipici dell’artrosi. Molte di queste manifestazioni vengono erroneamente imputate alla fibromialgia ma la ricerca sottolinea che il calo estrogenico influisce direttamente su tendini, legamenti e cartilagine.

Il silenzio delle donne: dati di indagine e conseguenze pratiche

Il 14 ottobre è stato pubblicato il risultato di un’indagine condotta da AstraRicerche per Bayer Italia su 1.000 italiane tra i 50 e i 70 anni. Il 30,8% delle intervistate non ha mai discusso i propri disturbi con un medico, mentre il 38,1% ha scelto di nascondere i sintomi per intero. La mancanza di dialogo è radicata in un tabù ancora molto presente: la menopausa viene percepita come un’etichetta di “vecchiaia”, non come una fase fisiologica da gestire attivamente. Il silenzio ha un costo concreto, poiché molte delle problematiche segnalate, quali vampate sudorazioni notturne, disturbi del sonno e dolori muscolari possono essere alleviati o addirittura risolti con un riequilibrio ormonale adeguato.

Cambiamenti fisiologici anticipati e perdita ossea precoce

Lo studio apparso su Nature Medicine il 12 ottobre, condotto dal Weizmann Institute of Science, ha analizzato più di 300 milioni di esami di laboratorio provenienti da oltre un milione di donne. È emerso che, all’ultima mestruazione, più della metà dei parametri metabolici (ormoni, marcatori ossei, funzionalità epatiche e renali, lipidi) subiscono un “cambio improvviso”. Inoltre, segnali ormonali indicativi della transizione sono visibili più di dieci anni prima della cessazione del ciclo. Parallelamente, il progetto SWAN ha dimostrato che la perdita di densità ossea inizia circa un anno prima dell’ultimo sanguinamento e si accelera nei due anni successivi. Queste evidenze giustificano l’importanza di valutare lo stato dell’osso già nella fase perimenopausale, poiché l’osteoporosi è una malattia subdola che si manifesta clinicamente solo quando avviene una frattura.

Strategie cliniche: terapia ormonale, attività fisica e monitoraggio

La terapia ormonale sostitutiva (TOS) non deve essere considerata un antidolorifico per i dolori cronici già instaurati, ma può contribuire a far regredire i dolori muscoloscheletrici legati al calo estrogenico. Nella pratica clinica, si preferisce l’uso di ormoni bioidentici somministrati per via transdermica, con dosaggi personalizzati e controlli periodici. Accanto alla TOS, le linee guida internazionali raccomandano almeno 150 minuti a settimana di attività fisica moderata, integrati da due sessioni di rinforzo muscolare, per contrastare la perdita di massa ossea e migliorare il benessere generale. Il 20 ottobre, due giorni dopo la Giornata Mondiale della Menopausa, si celebra la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, un richiamo a non trascurare la salute dell’osso e a promuovere una diagnosi precoce attraverso densitometrie e controlli regolari.