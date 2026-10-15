L’ageismo nasconde rischi per la vita: ecco perché cambiare mentalità può farci guadagnare anni.

Negli ultimi decenni le scoperte della medicina e l’adozione di stili di vita più salutari hanno dato origine a una vera e propria longevità di massa. Tuttavia, mentre la popolazione dei cinquantenni attivi e degli over-sette­nnani lavoratori continua a crescere, un pregiudizio radicato resta quasi invisibile: l’ageismo. Si tratta di una forma di discriminazione basata esclusivamente sull’età, capace di influenzare percezioni, emozioni e comportamenti verso le persone più anziane.

Il termine, di origine anglosassone, è stato oggetto di un crescente numero di studi. Tra questi, il più incisivo è quello realizzato negli Stati Uniti dalla professoressa Becca Levy della Yale School of Public Health. Lo studio evidenzia che gli stereotipi di declino accelerano il deterioramento cognitivo e aumentano lo stress biologico riducendo l’aspettativa di vita. Al contrario, una visione ottimistica dell’invecchiamento può aggiungere in media fino a 7,5 anni di vita.

Ageismo: definizione, livelli e forma benevola

Secondo Davide Carlotta psicologo clinico dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, l’ageismo è “fundamentalmente un fenomeno di stereotipizzazione e discriminazione basato sull’età”. Il concetto si articola in tre dimensioni: la cognitiva (lo stereotipo), la affettiva (il pregiudizio) e la comportamentale (la discriminazione operativa). Molti pensano che la discriminazione si manifesti solo con ostilità, ma esiste anche una forma più sottile, l’ageismo benevolo. Qui le intenzioni sono apparentemente protettive, ma mascherano una svalutazione delle competenze dell’anziano, trattandolo come “incapace” o “sprovveduto”.

Elderspeak: il linguaggio che infantilizza

Un’espressione tipica dell’ageismo benevolo è l’elderspeak un registro linguistico simile al baby-talk. Si traduce in frasi più lente, tono più alto e vocaboli semplificati, con l’obiettivo di “rendere più comprensibile” il messaggio. Tuttavia, questo approccio comunica implicitamente un’aspettativa di incompetenza. Quando viene interiorizzato, l’anziano può perdere fiducia nelle proprie capacità, diventare dipendente dal caregiver e ridurre la partecipazione a attività che richiedono concentrazione.

Conseguenze sulla salute: dati e avvertimenti internazionali

Il dr. Carlotta spiega che la convinzione di non essere più all’altezza limita il comportamento quotidiano, creando stress e ostacolando pratiche salutari. La World Health Organization (OMS) ha incluso l’ageismo tra i fenomeni da monitorare, poiché agisce sia sul benessere mentale sia su quello fisico. Un esempio comune è la frase “È normale alla sua età avere dolore”, che normalizza sintomi evitabili e ritarda diagnosi e trattamenti.

Le conseguenze si estendono anche al mondo del lavoro. I dipendenti più maturi sono spesso costretti a dimostrare costantemente la loro rilevanza, temendo l’emarginazione. La teoria della modernizzazione, citata da Carlotta, descrive come il valore attribuito alla vecchiaia sia cambiato: da simbolo di rispetto a percezione di “conoscenze superate”. Il termine “boomer”, usato dai più giovani per indicare atteggiamenti ritenuti antiquati, ne è una testimonianza, sebbene le innovazioni attuali si basino sui contributi di quella stessa generazione.

Intersezioni di genere e ulteriori bias

Il pregiudizio legato all’età si intreccia con il sessismo. Per le donne, l’ageismo si concentra soprattutto sull’estetica, associando invecchiamento a perdita di attrattività. Questo porta a una doppia discriminazione: età + genere, più frequente di quella basata su etnia o orientamento sessuale. Per gli uomini, invece, la perdita di controllo e di potere è il nucleo del bias: l’anziano maschile è percepito come meno autorevole, soprattutto quando non ricopre più ruoli di prestigio.

La professoressa Rossana De Beni dell’Università degli Studi di Padova definisce l’ageismo “l’ingiustizia più grossa nella longevità” e lo descrive come un “nemico interno”. Quando lo stereotipo si interiorizza, si crea una professione auto-adempiente l’individuo pensa di essere in declino e,

Strategie per invertire il ciclo

Secondo De Beni, la chiave sta nel trasformare l’immagine di sé in modo realistico ma non denigratorio. Non è necessario aspirare alla giovinezza eterna tramite interventi estetici; è più utile coltivare curiosità, impegno e una narrazione positiva dell’invecchiamento. A livello sociale, è fondamentale che istituzioni, famiglie e media evitino il linguaggio infantilizzante e le rappresentazioni stereotipate, promuovendo invece esempi di anziani attivi e competenti.

In definitiva, riconoscere l’ageismo come minaccia per la salute pubblica è il primo passo per contrastarlo. Cambiare atteggiamenti individuali e collettivi può tradursi non solo in una migliore qualità della vita, ma anche in un aumento concreto dell’aspettativa di vita, come dimostra lo studio Yale.