La Dott.ssa Calì trasforma la nutrizione in un percorso gustoso e sostenibile, accompagnando adulti e bambini verso salute e benessere.

Nel panorama della nutrizione clinica, la Dott.ssa Silvia Calì ha costruito una reputazione solida grazie a un approccio integrato che mette al centro l’educazione alimentare a 360 gradi. Operando dal suo studio in Viale Libertà, 25 a Giarre, fornisce consulenze sia in presenza che a distanza, garantendo a ciascun paziente un percorso su misura.

Il percorso nutrizionale personalizzato della Dott.ssa Silvia Calì

Il primo appuntamento inizia con una visita a digiuno di almeno tre ore, durante la quale il professionista richiede gli ultimi esami di laboratorio per una valutazione completa. Questa fase permette di stabilire un piano alimentare personalizzato che non si limiti al solo raggiungimento del peso ideale, ma che promuova un cambiamento duraturo dello stile di vita.

Valutazione iniziale e strumenti diagnostici

Tra gli strumenti più apprezzati vi è l’analisi bioimpedenziometrica, che fornisce dati precisi sulla composizione corporea, sulla massa magra e sul contenuto di acqua. Grazie a questi risultati, la Dott.ssa Calì può definire obiettivi realistici e monitorare i progressi nel tempo, evitando approcci dietetici rigidi e poco sostenibili.

Piani alimentari sostenibili e gustosi

Contrariamente allo stereotipo dei regimi monotoni, i piani proposti includono ricette saporite e variazioni stagionali, dimostrando che cibo sano e gusto possono convivere. La nutrizionista incoraggia l’uso di ingredienti locali, riducendo sprechi e valorizzando la stagionalità, il che rende la dieta ecologicamente responsabile e più facile da mantenere nel lungo periodo.

Patologie trattate e testimonianze dei pazienti

La Dott.ssa Calì si occupa di una vasta gamma di malattie metaboliche, tra cui ipertensione, obesità, sindrome dell'intestino irritabile e ipercolesterolemia. L’intervento è mirato a modificare i fattori di rischio attraverso una nutrizione mirata, anziché ricorrere esclusivamente a farmaci.

Condizioni più comuni: ipertensione, obesità, sindrome dell'intestino irritabile

Per i soggetti affetti da ipertensione, la Dott.ssa Calì prescrive di ridurre l'assunzione di sodio e di aumentare potassio e magnesio, favorendo alimenti come frutta fresca, verdure a foglia verde e legumi. Nei casi di obesità, la strategia comprende la suddivisione dei macronutrienti in modo equilibrato, supportata da controlli periodici della composizione corporea. Per chi soffre di IBS, vengono introdotte diete a basso contenuto di FODMAP, personalizzate in base alla tolleranza individuale.

Feedback reali: esperienze positive

Numerosi pazienti hanno condiviso il loro percorso: Aurora Messina elogia la professionalità e l’ascolto attento, mentre Marialaura Longo sottolinea la precisione e l’empatia. Carmela C. ha proclamato di aver perso 12 kg in tre mesi, ringraziando la Dott.ssa per la capacità di rendere il percorso “non una rinuncia ma una cura di sé”. Queste testimonianze confermano che l'approccio umano e scientifico genera risultati concreti.

Modalità di accesso, pagamento e consulenze online

Il servizio è aperto a adulti e bambini, con visite in studio e opzioni di consulenza online per chi vive fuori città. Le modalità di pagamento includono contanti, carte di credito, debito, prepagate e bonifico istantaneo, garantendo flessibilità a tutti i pazienti. È possibile prenotare direttamente sul sito, risparmiando tempo e organizzando la visita in base alle proprie esigenze.

La Dott.ssa Silvia Calì offre una combinazione di competenza scientifica, attenzione al gusto e supporto continuo, rendendo la nutrizione clinica accessibile e motivante per chiunque desideri migliorare la propria salute.