Il sole, il vento, la salsedine, l’inquinamento e lo stress quotidiano possono trasformare una chioma lucente in una cascata opaca e fragile. Quando la routine di cura è poco adeguata e l’alimentazione non fornisce i nutrienti necessari, la struttura del capello si indebolisce, l’elasticità cala e la caduta diventa più frequente. Per recuperare la vitalità è possibile intervenire sia a livello esterno, scegliendo prodotti delicati, sia a livello interno, integrando erbe e vitamine con comprovata azione sul follicolo.

Prima di parlare di rimedi, è fondamentale controllare gli ingredienti dello shampoo. Leggere la lista INCI permette di individuare tensioattivi aggressivi, siliconi, parabeni o coloranti sintetici che, se usati a lungo termine, possono irritare il cuoio capelluto e indebolire la fibra. Alcuni dei componenti più criticati includono Ammonium Lauryl SulfateDimethiconeFormaldehydeParabeni e Sodium Laureth Sulfate. Optare per una formula priva di questi additivi riduce il rischio di secchezza e di perdita di capelli.

Scegliere uno shampoo privo di sostanze aggressive

Un shampoo naturale si basa su tensioattivi di origine vegetale, come i glucosidi di cocco, e su estratti idratanti (ad esempio aloe vera). Queste formulazioni mantengono l’equilibrio del pH scalp e forniscono una pulizia delicata senza rimuovere gli oli protettivi. Senza siliconi, il film lubrificante non si accumula, lasciando il capello più leggero e favorendo la penetrazione di nutrienti. Per chi ha capelli sottili o soggetti a caduta, una base neutra è particolarmente indicata.

Rimedi naturali scientificamente supportati per rinforzare la chioma

Equiseto (coda cavallina)

L’Equiseto arvense è una pianta ricca di silicio, presente soprattutto come acido ortosilicico. Il silicio partecipa alla sintesi del collagene e al rinforzo del tessuto connettivo, elementi chiave per la struttura del fusto capillare. Studi clinici hanno mostrato che l’integrazione di silicio organico migliora lo spessore del capello e ne riduce la caduta, soprattutto in soggetti con alopecia temporanea. Una revisione del 2016 ha indicato una correlazione positiva tra silicio e qualità di capelli e unghie.

Ortica (Urtica dioica)

L’Ortica contiene composti in grado di inibire l’enzima 5-alpha-reduttasi, responsabile della conversione del testosterone in diidrotestosterone (DHT), ormone strettamente legato all’alopecia androgenetica. In vitro e su modelli animali, estratti di ortica hanno prolungato la fase anagen (crescita) dei follicoli e diminuito il passaggio alla fase telogen (riposo). L’effetto anti-androgeno rende questa pianta un valido alleato per chi soffre di diradamento legato a fattori ormonali.

Klamath (Aphanizomenon flos-aquae)

La microalga Klamath raccolta nel lago omonimo in Oregon, contiene circa il 60% di proteine complete, vitamine A, C, K e del complesso B, oltre a minerali e pigmenti antiossidanti come la clorofilla. Questi nutrienti sostengono il cuoio capelluto fornendo una riserva di aminoacidi e antiossidanti utili nei periodi di stress o di carenze alimentari. Uno studio sperimentale su ratti ha evidenziato una riduzione significativa delle alterazioni cutanee e una ricostruzione più rapida dei follicoli dopo l’assunzione di Klamath.

Rosa canina

Le bacche di Rosa canina sono una delle fonti più concentrate di vitamina C, accompagnate da polifenoli e carotenoidi. La vitamina C è fondamentale per la sintesi del collagene, che costituisce la matrice del follicolo, e migliora l’assorbimento del ferro non eme, elemento critico per la crescita cellulare dei capelli. La carenza di ferro è frequentemente associata a telogen effluvium una forma di perdita diffusa. Gli antiossidanti presenti nella rosa canina proteggono inoltre il follicolo dallo stress ossidativo.

Biotina (vitamina B8)

La biotina è una vitamina del gruppo B essenziale per la produzione di cheratina, la proteina strutturale principale del capello. Un apporto adeguato mantiene la cuticola compatta e la fibra resistente, riducendo rotture e fragilità. Inoltre, la biotina favorisce l’equilibrio della pelle del cuoio capelluto, limitando prurito e desquamazione stagionali. Uno studio ha dimostrato che la carenza di biotina può provocare caduta dei capelli, dermatite e unghie fragili.

Un approccio integrato che combina questi cinque ingredienti in un’unica formulazione può offrire un’azione sinergica più efficace rispetto all’uso isolato. Un integratore contenente Equiseto, Ortica, Klamath, Rosa canina e Biotina fornisce al corpo tutti i nutrienti necessari per rinforzare i capelli, migliorare la salute del cuoio capelluto e sostenere unghie robuste. L’assunzione regolare di tre capsule al giorno, senza vincoli di orario, è sufficiente per sfruttare al meglio le proprietà di ciascun componente.