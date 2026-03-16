Come scuole e negozi mantengono viva la Dieta Mediterranea e la memoria commerciale

Nel racconto della cultura alimentare italiana si intrecciano iniziative nate nelle aule e storie custodite nei negozi di quartiere. Da un lato, la Comunità Educanti della Terra di Sicilia immagina la scuola come piattaforma per trasmettere la Dieta Mediterranea non solo come regime alimentare, ma come identità culturale e strumento di salute pubblica; dall’altro, la vicenda di Bartocci Sport a Roma è l’esempio concreto di come il commercio locale possa conservare memoria sociale, relazioni e competenze pratiche.

Questi due mondi sembrano distanti, ma condividono un obiettivo comune: difendere il valore del territorio e delle pratiche quotidiane. Le scuole in Sicilia propongono orti, mense didattiche e percorsi formativi; la bottega romana conserva tecniche di vendita, rapporto umano e una storia familiare che attraversa generazioni. Entrambi i progetti sono forme di patrimonio immateriale che richiedono cura quotidiana e scelte concrete.

Scuole come presidi della Dieta Mediterranea

Nel modello promosso in Sicilia la scuola diventa un laboratorio di pratiche: la mensa si trasforma in spazio educativo, si valorizzano prodotti stagionali e a km 0, e si introducono percorsi che contrastano malnutrizione e disturbi alimentari. L’idea di Scuole Custodi implica anche il recupero di varietà agricole locali e il coinvolgimento di agricoltori e anziani custodi della memoria, per mantenere vive tecniche e sapori tradizionali. Tutto ciò si combina con un approccio alla salute pubblica che vede il cibo come elemento identitario e preventivo.

Educazione alimentare e mensa come aula

La mensa scolastica diventa una vera e propria aula sensoriale: gli studenti imparano a riconoscere sapori, stagionalità e valori nutrizionali, mentre le famiglie sono coinvolte per uniformare abitudini e messaggi. L’integrazione di moduli dedicati alla cultura mediterranea nel PTOF e la creazione della “Giornata della Dieta Mediterranea” sono strumenti operativi che rendono sistematica questa trasformazione. L’obiettivo è formare cittadini critici nelle loro scelte alimentari e consapevoli dell’impatto ambientale dei consumi.

Biodiversità, ambiente e cittadinanza

Un altro pilastro fondamentale è la salvaguardia dell’ambiente: gli orti scolastici biologici insegnano il ciclo delle colture e il rispetto del suolo, mentre misure per ridurre gli sprechi e l’uso di plastica monouso diminuiscono l’impronta ecologica delle scuole. Proteggere le varietà locali significa anche conservare la ricchezza genetica e gastronomica del territorio; difendere i diritti dei lavoratori agricoli e promuovere la legalità completa il quadro di una educazione civica che lega etica del lavoro, comunità e territorio.

Pratiche operative e partecipazione

Per rendere concreti questi principi si suggeriscono azioni pratiche: collaborazioni stabili tra istituti e aziende agricole locali, percorsi intergenerazionali con i cosiddetti “custodi della memoria”, e attività interdisciplinari che coinvolgono famiglie e cittadini. L’approccio è integrato: non si tratta solo di insegnare a nutrirsi meglio, ma di costruire una cittadinanza attiva che sappia valutare le conseguenze sociali ed economiche delle scelte alimentari.

La memoria commerciale: l’esempio di Bartocci Sport

A Roma, la storia di Bartocci Sport dimostra come un’attività di quartiere possa diventare archivio vivente di mode, relazioni e pratiche di vendita. Nata dall’ingegno di Enzo, soprannominato “Righetto”, la bottega ha saputo importare capi allora rari sul mercato italiano e accompagnare più generazioni con un servizio che privilegiava il rapporto umano. Oggi il negozio unisce la tradizione della vendita al dettaglio a strumenti moderni come il sito web e i social, senza perdere la sua dimensione di luogo d’incontro e consiglio.

La vicenda familiare e la capacità di adattamento di Bartocci Sport ricordano l’importanza di preservare le botteghe storiche come spazi culturali: oltre a offrire prodotti, esse trasmettono competenze pratiche, racconti di comunità e una forma di fiducia che le piattaforme digitali faticano a replicare. Il valore sta nella relazione, nella memoria e nella cura delle pratiche quotidiane che rendono un territorio riconoscibile.