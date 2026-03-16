Alimenti e integratori utili per la stitichezza cronica

La stitichezza cronica genera molte soluzioni fai-da-te: consigli dagli amici, rimedi popolari e informazioni contraddittorie. Una revisione promossa dal King’s College e approvata dalla British Dietetic Association ha raccolto le evidenze disponibili per tradurre la dieta in interventi pratici. Il lavoro, che ha valutato decine di studi clinici, mette in luce cosa offre benefici concreti e cosa, invece, resta poco supportato dalla ricerca.

Per chiarire i risultati abbiamo chiesto il parere del professor Silvio Danese, ordinario di gastroenterologia: il suo commento aiuta a interpretare come tradurre le raccomandazioni in scelte quotidiane, quando coinvolgere un dietista o un gastroenterologo e come modulare gli interventi nel tempo, privilegiando strategie graduali e misurabili.

Cibi con evidenze a favore della regolarità

Tra gli alimenti che emergono con dati più solidi ci sono il kiwi, le prugne e, con riserva, il pane di segale. Il consumo costante di due-tre kiwi al giorno per alcune settimane è associato a un miglioramento della frequenza evacuativa e della consistenza delle feci. Le prugne restano un rimedio tradizionale sostenuto da ricerche, anche se l’effetto varia da persona a persona; sono comunque un’opzione semplice da inserire nella dieta. Il pane di segale ha mostrato un aumento modesto della frequenza, ma può accentuare sintomi come meteorismo e gonfiore e le quantità testate negli studi risultano poco pratiche per l’uso quotidiano.

Come introdurre un alimento alla volta

La logica proposta è chiara: provare una modifica alimentare per un periodo definito e misurarne l’effetto. Un singolo cambiamento, mantenuto per alcune settimane, consente di valutare parametri concreti come frequenza delle evacuazioni, sforzo richiesto e consistenza. Questo approccio trasforma la dieta da indicazione generica in una terapia personalizzabile, perché non tutte le fibre e i cibi funzionano nello stesso modo per ogni individuo.

Idratazione e scelta dell’acqua

L’aumento dei liquidi è importante, ma non si tratta solo di «bere di più». L’efficacia dipende dallo stato idrico di partenza: chi beve poco trae beneficio aumentando l’assunzione, mentre un eccesso non produce vantaggi addizionali. Le fibre, in particolare quelle solubili, trattengono acqua e migliorano la consistenza delle feci favorendo il transito. Inoltre, alcune acque minerali ad alto contenuto di solfati o magnesio possono esercitare un lieve effetto osmotico e risultare utili come parte di una strategia dietetica strutturata.

Integratori e rimedi: cosa usare con criterio

Quando l’alimentazione non basta, gli integratori possono essere utili. La fibra di psillio mostra le evidenze più robuste: migliora la frequenza evacuativa, la consistenza e riduce lo sforzo rispetto a placebo o a fibre meno fermentabili. I probiotici offrono risultati variabili: alcune formulazioni, come certi ceppi di Bifidobacterium lactis o prodotti multiceppo, possono aumentare modestamente la frequenza, ma non costituiscono una soluzione universale. L’ossido di magnesio è un’opzione valida per il suo effetto osmotico, da usare con cautela in persone anziane o con insufficienza renale.

Dosaggi, tempi e sicurezza

Seguire dosi e tempi è cruciale per valutare efficacia e tolleranza. Per il psillio si consiglia di iniziare con circa 10 g al giorno, suddivisi, per un mese e aumentare gradualmente fino a un massimo totale consigliato di 25-30 g di fibre quotidiane, sempre con adeguato apporto di liquidi. L’ossido di magnesio va iniziato a dosaggi bassi (ad esempio 0,5 g/die) e incrementato gradualmente per evitare crampi o diarrea. La correzione della carenza di vitamina D, quando presente, può rientrare nell’approccio globale poiché associata a un rischio aumentato di stitichezza cronica.

Alcuni rimedi tradizionali, come i lassativi vegetali a base di senna, possono essere efficaci nel breve termine ma non sono raccomandati per l’uso cronico per mancanza di dati sulla sicurezza a lungo termine e per il rischio di effetti collaterali. In pratica, sono più adatti a interventi occasionali, mentre la gestione della stitichezza cronica dovrebbe privilegiare strategie misurabili, progressive e supervisionate.

Infine, le linee guida britanniche sottolineano il ruolo centrale del dietista nei percorsi nutrizionali strutturati, in particolare quando gli interventi richiedono personalizzazione. In Italia l’approccio è simile: dieta e stile di vita restano il primo passo, seguiti dall’uso mirato di fibre e lassativi osmotici come il macrogol quando necessario. Il contesto alimentare mediterraneo e l’ampia disponibilità di acque minerali rendono molte di queste indicazioni facilmente applicabili anche qui.