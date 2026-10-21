Otto serate di yoga a Monticello Brianza per riscoprire equilibrio e consapevolezza, con sconto per i residenti e certificato digitale.

Nel cuore di Monticello Brianza nasce un percorso pensato per chi desidera fermarsi, ascoltarsi e riconnettersi con sé stesso. A partire dal 19 ottobre 2026 la Biblioteca Comunale-Piano Terra apre le porte per otto incontri settimanali, tutti i lunedì dalle 20:00 alle 21:30. Il progetto, dal costo di 99 €, include un sconto di 10 € riservato ai residenti del comune, rendendo l’iniziativa accessibile a tutta la comunità locale.

Informazioni pratiche sul corso

Il ciclo formativo comprende 12 ore di lezione suddivise in otto sessioni, ognuna della durata di 90 minuti. La sede, la Biblioteca Comunale-Piano Terra, è dotata di spazi luminosi e tranquilli, ideali per praticare yoga in un ambiente sereno. Per partecipare è sufficiente portare un tappetino personale, abbigliamento comodo e, se lo si desidera, una coperta leggera per la fase finale di meditazione. Al termine del percorso, tutti gli iscritti riceveranno un attestato di partecipazione in formato digitale, scaricabile direttamente dal sito del corso.

Il percorso didattico: Hatha e Vinyasa

Le lezioni alternano due tradizioni yogiche: Hatha e Vinyasa. L’approccio Hatha invita i praticanti a rallentare a entrare nelle asana con delicatezza e a coltivare un’energia di stasi e ascolto interiore. Al contrario, il Vinyasa guida il corpo attraverso una sequenza fluida di movimenti sincronizzati con il respiro, favorendo continuità, energia e presenza. Questa alternanza permette di sperimentare sia la calma profonda sia la vitalità dinamica, offrendo un esperienza completa di benessere.

Struttura tipica di una lezione

Ogni incontro si articola in tre momenti distinti. La prima fase è dedicata alle asana ovvero le posizioni fisiche, dove l’insegnante guida gradualmente la classe verso posture più o meno impegnative, sempre rispettando i limiti individuali. Segue il pranayama una serie di esercizi di respirazione consapevole pensati per liberare il respiro e riequilibrare l’energia corporea. La sessione si conclude con una breve meditazione durante la quale i partecipanti possono utilizzare la coperta per avvolgersi e favorire un rilassamento più profondo.

Benefici e obiettivi del percorso

Il termine yoga deriva dal sanscrito yuj che significa “unire” o “riconnettere”. Il corso punta proprio a questo: riunire corpo, respiro e mente, aiutando i partecipanti a ritrovare una connessione già presente ma spesso ostacolata dalla frenesia quotidiana. Attraverso il movimento, il respiro e la meditazione, gli allievi acquisiscono strumenti pratici per rallentare il ritmo della vita, gestire lo stress e portare la consapevolezza dallo studio alla routine quotidiana. Inoltre, l’esperienza di gruppo favorisce un senso di comunità e supporto reciproco.

Iscrizione e materiali consigliati

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile sul sito della Biblioteca Comunale e versare la quota di partecipazione. Il materiale richiesto è limitato: tappetino personale e abbigliamento comodo sono indispensabili; la coperta è facoltativa ma consigliata per la parte meditativa. Gli organizzatori hanno previsto inoltre una lista di consigli pratici per chi è alle prime armi, includendo suggerimenti su postura, respirazione e gestione delle sensazioni fisiche.

Prospettive future e punti di forza

Il corso rappresenta un’opportunità concreta per i cittadini di Monticello Brianza di avvicinarsi al yoga in maniera sistematica e guidata. Grazie al prezzo contenuto, allo sconto per i residenti e al riconoscimento ufficiale tramite attestato digitale, l’iniziativa si configura come un modello replicabile in altre realtà comunali. Gli organizzatori sperano di ampliare l’offerta formativa includendo workshop tematici, ritiri brevi e percorsi avanzati, consolidando così un punto di riferimento locale per il benessere integrato.