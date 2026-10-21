Il nuovo programma “Allenati a salvare” porta le tecniche di rianimazione e l'uso del DAE direttamente negli spogliatoi e negli stadi.

Per la stagione sportiva 2026/2027 nasce una partnership inedita tra Croce Rossa Italiana e Lega Calcio Serie A sostenuta da Fassa Bortolo. L’obiettivo è diffondere le manovre salvavita tra tutti gli attori del calcio professionistico, dal titolare di campo ai tecnici, passando per il personale medico e amministrativo dei 20 Club di Serie A.

“Allenati a salvare”: contenuti e modalità della formazione

Il programma, denominato “Allenati a salvare, scendi in campo per la vita”, prevede corsi pratici di rianimazione cardiopolmonare utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) disostruzione in età adulta e pediatrica, oltre ai principi generali di primo soccorso e alla corretta attivazione dei numeri di emergenza. Le lezioni sono gestite dai Comitati territoriali della Croce Rossa e si svolgono in classi non superiori a 40 partecipanti, garantendo un apprendimento efficace e personalizzato.

Destinatari del percorso formativo

Vengono coinvolti i giocatori della Prima Squadra e della Primavera, gli staff tecnici e sanitari, così come i dipendenti della Lega Calcio Serie A. Ogni partecipante, una volta completato il corso, diventa un potenziale testimone credibile capace di trasmettere le conoscenze acquisite a famiglie, tifosi e comunità locali.

World Restart a Heart Day: la campagna nazionale su 222 piazze

Dal 16 al 18 ottobre, in occasione del World Restart a Heart Day i volontari della Croce Rossa organizzeranno dimostrazioni pratiche in 222 piazze italiane. L’iniziativa rientra nella campagna “Viva! La settimana della rianimazione cardiopolmonare”, frutto del protocollo d’intesa tra Cri, Anpas, Misericordie e Italian Resuscitation Council.

Dati statistici e motivazioni

In Europa si registrano circa 400 000 arresti cardiaci extrahospitalari ogni anno; in Italia, il numero è di 60 000. Solo il 58 % di questi casi vede l’applicazione di manovre salvavita e il 28 % l’uso di un defibrillatore. La probabilità di sopravvivenza cala del 10 % per ogni minuto di ritardo, rendendo cruciale la diffusione di queste competenze.

Grazie alla sinergia tra sport e salute, il messaggio si propaga oltre i confini degli stadi, raggiungendo famiglie, scuole e luoghi pubblici. L’impegno congiunto di Croce Rossa ItalianaLega Calcio Serie A e Fassa Bortolo dimostra come il valore civico possa diventare parte integrante della cultura sportiva.

Impatto atteso e prospettive future

Il progetto punta a trasformare la conoscenza del primo soccorso da competenza specialistica a patrimonio collettivo. Formare atleti e staff significa creare una rete di “primi soccorritori” capace di intervenire rapidamente durante le competizioni e, soprattutto, di sensibilizzare tifosi e famiglie sull’importanza di intervenire tempestivamente in caso di emergenza. L’obiettivo è ridurre il divario tra la necessità di assistenza immediata e la disponibilità di persone adeguatamente formate, salvando così più vite sia dentro che fuori dal campo.