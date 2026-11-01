La proposta di bilancio scivola tra proteste di sindacati, Caritas e opposizioni: scuola, sanità e pensioni sotto attacco.

Il disegno di legge di bilancio, approvato nella prima fase della legislatura, ha subito un’ondata di parole forti da parte di sindacati, associazioni caritative e forze politiche. La manovra prevede riduzioni su più fronti: scuola, sanità, pensioni e un incremento della spesa per la difesa. A fronte di queste misure, le organizzazioni più vocali hanno messo a fuoco quello che definiscono una politica di privatizzazione e impoverimento dei servizi pubblici, chiedendo un rientro urgente in aula.

Sindacati, Caritas e associazioni: un coro di contestazioni

La denuncia della Cgil

La Cgil ha definito la bozza di budget “scritta da un altro pianeta”, sottolineando l’assenza di aiuti concreti per il 92 % dei cittadini che dipendono da salari o pensioni. I tagli alla rivalutazione delle pensioni, l’aumento dell’età pensionabile a 67 anni e sei mesi entro il 2029, e la riduzione dell’Irpef per redditi compresi tra 50 000 e 55 000 euro – limitata a 100-500 euro per un solo anno – sono descritti come misure che favoriscono chi già sta bene, lasciando senza sostegno le fasce più deboli. Inoltre, la Cgil denuncia il finanziamento di soli 2,4 miliardi per la sanità, che secondo loro finirebbe prevalentemente nelle mani del settore privato.

Caritas e la sanità pubblica

Il direttore della Caritas, don Marco Pagniello, ha definito gli interventi del governo “frammentati e temporanei”, evidenziando come la mancanza di risorse stabili impatti la equità fiscale e il diritto alla salute, riservato a chi può permetterselo. Pagniello ha rimarcato che il totale destinato alla sanità si aggira intorno ai 2,4 miliardi, un valore ben al di sotto del fabbisogno reale, che rischia di far scivolare la spesa sanitaria dal 6,14 % del Pil attuale al 5,83 % entro il 2029. La Caritas avverte che, senza un finanziamento più consistente, le regioni saranno costrette a ridurre servizi essenziali, aggravando la pressione sulle famiglie più vulnerabili.

Tagli all’istruzione, pensioni e difesa: i numeri della legge di bilancio

Il provvedimento prevede la soppressione di 4 925 posti per i docenti dell’autonomia scolastica e di 2 049 per il personale ATA a partire dal 2028, oltre a 5 660 docenti e 2 174 ATA già tagliati nell’anno precedente. In totale, si contano quasi 13 000 posti persi, con un risparmio annuo stimato di 252 milioni di euro. La riduzione del personale rischia di compromettere la sicurezza degli alunni e la qualità dell’insegnamento, soprattutto in un contesto di calo demografico che, a detta dei sindacati, dovrebbe essere sfruttato per potenziare il tempo scuola e diminuire il rapporto alunni-insegnante. Parallelamente, la legge di bilancio destina 14,4 miliardi a spese per la difesa nel prossimo biennio, una cifra che, secondo le critiche, sfuma le risorse necessarie a sanità e istruzione.

Risposte istituzionali: dalla Cisl al vicepremier Tajani

La Cisl, tradizionalmente più vicina al governo, ha accolto la discussione avviata dal premier, ma ha avanzato una serie di osservazioni. Daniela Fumarola, segretaria generale, ha sottolineato che il governo ha già inserito richieste della Cisl, tra cui l’introduzione di una previdenza dedicata alle forze dell’ordine e alle forze armate, proposta sostenuta dal vicepremier Antonio Tajani. Tajani ha confermato un incontro in settimana con Fumarola per valutare le modifiche proposte dalla Cisl, ribadendo l’importanza del dialogo. Tuttavia, la Cisl non esclude ulteriori critiche, soprattutto per i tagli alle pensioni e alla scuola, ma segnala che lo sciopero è considerato l’ultima risorsa.

Nel frattempo, le forze politiche di opposizione, tra cui Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Alleanza Verde, hanno definito la manovra “una finanziaria dei ricchi” e hanno convocato manifestazioni in vista dello sciopero generale previsto per il 20 novembre. La combinazione di proteste sindacali, critiche delle onlus e tensioni politiche indica che il dibattito sulla legge di bilancio è solo all’inizio, con i prossimi emendamenti e le audizioni parlamentari che dovranno affrontare le numerose richieste di revisione del testo.