Damiani (Ics Maugeri): “Nuovo master con UniPv porterà anche benefici organizzativi”

(Adnkronos) – "Il master che inauguriamo oggi porterà dei benefici anche a livello organizzativo perché è un'attività che viene fatta all'interno dei reparti. Ci sarà la possibilità, per le professioni sanitarie, di confrontarsi anche con nuovi studenti e questo è un valore aggiunto. Riteniamo infatti che la presenza di professionisti che possono dare un contributo, anche se in quel momento stanno imparando, sia un fattore di successo". Lo ha detto Luca Damiani, presidente esecutivo di Ics Maugeri, oggi all'Auditorium dell'Irccs Maugeri di Pavia, all'inaugurazione del master di secondo livello 'Prevenzione, cura e riabilitazione del paziente fragile', avviato con l'Università di Pavia. Secondo i dati della Società italiana di gerontologia e geriatria, oltre il 65% dei pazienti over 65 presenta almeno 2 patologie croniche concomitanti. In questi pazienti, in particolare, "si chiede sempre un approccio trasversale e multidisciplinare – osserva Damiani – Questa è la peculiarità del master e dei nostri istituti. L'approccio multidisciplinare permette di prendere in carico diverse patologie e di non farsi trovare impreparati davanti alle difficoltà dei pazienti". In questo contesto "l'umanizzazione delle cure – sottolinea – ha una valenza importante che si trasferisce poi alle famiglie e ai caregiver. Riteniamo quindi che questo approccio possa essere importante anche dal punto di vista sociale". "E' un master che inauguriamo nel nostro 60esimo anniversario", sottolinea Damiani. "Non vogliamo fermarci alla prima edizione. Continueremo ad agire nell'ambito della formazione – assicura – perché non ci può essere una medicina riabilitativa senza formazione". —[email protected] (Web Info)