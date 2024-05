Vittoria Puccini, famosa attrice italiana, con oltre vent’anni di carriera tra cinema e fiction tv, ha conosciuto il successo grazie a Elisa di Rivombrosa al suo esordio. Ecco la sua skincare routine.

La skincare routine di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini, celebre attrice toscana, 42 anni, è diventata nota come protagonista della serie Elisa di Rivombrosa al fianco dell’attore Alessandro Preziosi, da cui l’attrice ha avuto sua figlia Elena. Occhi chiari e ammalianti, corpo da modella e un viso delicato, carnagione chiara con lentiggini, praticamente Vittoria sembra perfetta. Tra le più importanti attrici italiane della nuova generazione, Puccini è passata abilmente da una fiction a film importanti e premiati, con il debutto sul grande schermo nel film culto Paz!

Il colpo di fortuna arriva dal mondo televisivo con la serie Elisa di Rivombrosa (2003) di Cinzia Th. Torrini, sceneggiato che ha accompagnato per lungo tempo il pubblico di Canale 5. Nella sua carriera la ricordiamo in Baciami ancora di Muccino, nella commedia drammatica Magnifica presenza, nella commedia di Paolo Genovese Tutta colpa di Freud. Due anni dopo la ritroviamo nella commedia diretta da Fabio De Luigi, Tiramisù.

Bellissima, dal viso angelico e dagli occhi ammalianti, Vittoria Puccini oggi a 42 anni è più in forma che mai anche grazie all’amore per il compagno e futuro marito Fabrizio Lucci, di 62 anni. E’ un direttore della fotografia e ha lavorato in diversi progetti televisivi e cinematografici, tra cui: “Immaturi”. I due si sono conosciuti nel 2013 sul set della fiction “Anna Karenina” e da allora non si sono più lasciati, decidendo di sposarsi a breve. Ma allora come si prende cura del suo aspetto la bellissima attrice ed ex modella, attuale testimonial di brand?

Vittoria Puccini, tra le protagoniste de Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, ha un viso fresco e radioso che non riporta un solo segno del tempo: la pelle è levigata, rosea, ben idratata e vitale. Ma come fa? Nella sua skincare routine l’attrice fiorentina utilizza una serie di trattamenti e prodotti ideali per mantenere una pelle levigata e luminosa a 40 anni.

Per la sua pelle molto delicata e chiara, l’attrice ha stabilito una beauty routine che permetta alla sua pelle di rigenerarsi e tenersi idratata. Puccini, avendo una pelle secca e delicata,ha raccontato che la chiave del successo in questo caso è l’idratazione. L’attrice parte dall’utilizzo di un tonico che serve a preparare la pelle, e ha un debole per i prodotti Guerlain, brand al quale è particolarmente legata. Infatti utilizza spesso la linea Abeille Royale.

Vittoria ha anche detto di aver ereditato dalla mamma la buona abitudine di prendersi cura della propria pelle. Ma ha ammesso di aver avuto da sempre un debole per la skincare, sin da adolescente, e di aver preservato questa sana abitudine anche da adulta tanto da tramandarla persino a sua figlia, ormai diciottenne.

Vittoria Puccini e la skincare: la routine dell’attrice

Vittoria Puccini, celebre attrice toscana amata sia dal pubblico del piccolo che del grande schermo, ha iniziato da giovanissima a recitare e ancor prima a fare da modella per la sua bellezza naturale e innegabile. Oggi splendida 42enne, Vittoria star delle fiction e del cinema, scelta da registi come Ozpetek e Muccino, rivela una pelle formidabile oltre che un fisico da eterna ragazzina. Mamma di una neo diciottenne, avuta dall’ex compagno l’attore Alessandro Preziosi, l’attrice fiorentina di Elisa di Rivombrosa, cura molto il suo viso delicato e sensibile.

Per la sua pelle che è molto delicata, sensibile e tendenzialmente secca, nella sua skincare Vittoria dà molta importanza all’idratazione. La sua skincare? Prima di tutto si parte con una profonda e attenta detersione, mattina e sera. Puccini parte dal tonico per preparare le pelle, poi applica un siero, contorno occhi e infine la crema viso. “Amo i prodotti della linea Abeille Royale di Guerlain, per me ormai sono alleati preziosi”, dice Vittoria sia per prevenire che per mantenere la sua pelle, effetto anti-age.

Da sempre amante della skincare che la rilassa e le permette di dedicarsi del tempo, Vittoria rivela il suo siero contorno occhi preferito per mantenere la delicata area: il Double R Renew & Repair Eye Serum che dona allo sguardo luminosità e al contorno occhi un colorito sano e omogeneo.