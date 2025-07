Diabete, sindaco Palermo: “Progetto Vulnerabili testimonia impegno civile città”

(Adnkronos) – "Il progetto Vulnerabili significa un'attenzione e un impegno ai massimi livelli istituzionali, data anche la presenza e il coinvolgimento del vicepresidente della Camera dei Deputati. Dimostra una sensibilità particolare di questa città verso i temi della socialità, dell'inclusione e della correzione delle differenze sociali, anche in termini di accesso alle cure. Nel caso specifico, la possibilità che, attraverso l'associazionismo e il volontariato, venga garantita la continuità di cura ai pazienti diabetici in condizioni di difficoltà. È la testimonianza dell'impegno sociale e civile che questa città sta maturando". Lo ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palermo, del progetto 'Vulnerabili' nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico e che vede coinvolte le due associazioni palermitane, Centro Astalli e Centro di Accoglienza Padre Nostro. Obiettivo del progetto è garantire alle persone con diabete, che vivono in condizioni di povertà socioeconomica, il diritto e l'accesso alle terapie. —[email protected] (Web Info)